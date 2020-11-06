В Москве появятся специальные полки полиции
В Москве будут созданы специальные полки полиции (СПП), численность которы, по сравнению с ранее существовавшими полками полиции, будет увеличена на 500 человек за счет сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП, в данных подразделениях ожидаются серьезные сокращения).
Также в спецполках будут собственные ветеринарные врачи, юрисконсультанты, инструкторы по профессиональной физической и служебной и подготовке, сообщают «Известия» со ссылкой на главное управлении МВД по Москве.
СПП будут созданы на базе 1-го и 2-го оперативного полков полиции, отвечающих за общественный порядок на массовых мероприятиях, и вспомогательных подразделений.
Также отмечается, что спецполки будут выполнять функции инженерно-саперного центра ГУ МВД, который планируется ликвидировать.
В настоящее время два из трех батальонов 1-го полка кавалерийские. Они обеспечивают безопасность в лесопарковых зонах. Третий батальон работает в пешеходных зонах. 2-й полк работает на массовых мероприятиях.
Председатель Московского профсоюза сотрудников полиции и Росгвардии Михаил Пашкин не исключает, что в МВД решили усилить оперативные полки из-за участившихся митингов и попыток провокаций. При этом штатная численность в каждом из ОПП превышает 1000 человек.
Реформирование оперативных полков он связал с «участившимися митингами и провокациями», пишет издание. «По имеющимся в профсоюзе сведениям, в последнее время из 2-го полка стали часто увольняться из-за тяжелых условий труда. Там люди работают практически без графика, много переработок, которые не оплачиваются дополнительно», — сказал Пашкин.
В начале ноября стало известно, что программу оптимизации кадров готовит Следственный комитет. Региональные управления в рамках оптимизации должны подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений. Под сокращение попадут те, кто обеспечивает работу следствия, — это специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений, сообщил источник РБК в центральном аппарате СКР.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничче не понял. Или статья невнятная или постановление. Кто теперь занимается разминированием. По линии МВД.
потому что наряд из двух полицейских не может справиться с одним хулиганом, который бьёт лицо одному стражу порядка , в результате оба стража отступают в сторонку. В центре Москвы.
Тогда это объясняет необходимость ветеринаров
"Ох рано встаёт охрана" - вещие слова и вещий сюжетец мультика в части имитации "внешней агрессии", реакции на неё (тоже имитации) и последующего гешефта.
Интеллект власти способен только на создание полков, но не на развитие экономики,- основы благополучия населения. Где бы оказался чиновник, предложивший такие идеи, лет 40 тому назад?.