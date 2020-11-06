В Москве появятся специальные полки полиции

Полицейские

В Москве будут созданы специальные полки полиции (СПП), численность которы, по сравнению с ранее существовавшими полками полиции, будет увеличена на 500 человек за счет сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП, в данных подразделениях ожидаются серьезные сокращения).

Также в спецполках будут собственные ветеринарные врачи, юрисконсультанты, инструкторы по профессиональной физической и служебной и подготовке, сообщают «Известия» со ссылкой на главное управлении МВД по Москве.

СПП будут созданы на базе 1-го и 2-го оперативного полков полиции, отвечающих за общественный порядок на массовых мероприятиях, и вспомогательных подразделений.

Также отмечается, что спецполки будут выполнять функции инженерно-саперного центра ГУ МВД, который планируется ликвидировать.

В настоящее время два из трех батальонов 1-го полка кавалерийские. Они обеспечивают безопасность в лесопарковых зонах. Третий батальон работает в пешеходных зонах. 2-й полк работает на массовых мероприятиях.

Председатель Московского профсоюза сотрудников полиции и Росгвардии Михаил Пашкин не исключает, что в МВД решили усилить оперативные полки из-за участившихся митингов и попыток провокаций. При этом штатная численность в каждом из ОПП превышает 1000 человек.

 

 

Реформирование оперативных полков он связал с «участившимися митингами и провокациями», пишет издание. «По имеющимся в профсоюзе сведениям, в последнее время из 2-го полка стали часто увольняться из-за тяжелых условий труда. Там люди работают практически без графика, много переработок, которые не оплачиваются дополнительно», — сказал Пашкин.

В начале ноября стало известно, что программу оптимизации кадров готовит Следственный комитет. Региональные управления в рамках оптимизации должны подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений. Под сокращение попадут те, кто обеспечивает работу следствия, — это специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений, сообщил источник РБК в центральном аппарате СКР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 16:47
    Гость: Иван Иваныч

    Ничче не понял. Или статья невнятная или постановление. Кто теперь занимается разминированием. По линии МВД.

  2. 06.11.2020, 16:28
    Гость: правильно ПОЛКИ

    потому что наряд из двух полицейских не может справиться с одним хулиганом, который бьёт лицо одному стражу порядка , в результате оба стража отступают в сторонку. В центре Москвы.

  4. 06.11.2020, 15:52
    Гость: Все уже было

    "Ох рано встаёт охрана" - вещие слова и вещий сюжетец мультика в части имитации "внешней агрессии", реакции на неё (тоже имитации) и последующего гешефта.

  5. 06.11.2020, 15:47
    Гость: Ответ простой

    Интеллект власти способен только на создание полков, но не на развитие экономики,- основы благополучия населения. Где бы оказался чиновник, предложивший такие идеи, лет 40 тому назад?.

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