В Москве появятся специальные полки полиции

13:05 6.11.2020

В Москве будут созданы специальные полки полиции (СПП), численность которы, по сравнению с ранее существовавшими полками полиции, будет увеличена на 500 человек за счет сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП, в данных подразделениях ожидаются серьезные сокращения).

Также в спецполках будут собственные ветеринарные врачи, юрисконсультанты, инструкторы по профессиональной физической и служебной и подготовке, сообщают «Известия» со ссылкой на главное управлении МВД по Москве.

СПП будут созданы на базе 1-го и 2-го оперативного полков полиции, отвечающих за общественный порядок на массовых мероприятиях, и вспомогательных подразделений.

Также отмечается, что спецполки будут выполнять функции инженерно-саперного центра ГУ МВД, который планируется ликвидировать.

В настоящее время два из трех батальонов 1-го полка кавалерийские. Они обеспечивают безопасность в лесопарковых зонах. Третий батальон работает в пешеходных зонах. 2-й полк работает на массовых мероприятиях.

Председатель Московского профсоюза сотрудников полиции и Росгвардии Михаил Пашкин не исключает, что в МВД решили усилить оперативные полки из-за участившихся митингов и попыток провокаций. При этом штатная численность в каждом из ОПП превышает 1000 человек.

Реформирование оперативных полков он связал с «участившимися митингами и провокациями», пишет издание. «По имеющимся в профсоюзе сведениям, в последнее время из 2-го полка стали часто увольняться из-за тяжелых условий труда. Там люди работают практически без графика, много переработок, которые не оплачиваются дополнительно», — сказал Пашкин.

В начале ноября стало известно, что программу оптимизации кадров готовит Следственный комитет. Региональные управления в рамках оптимизации должны подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений. Под сокращение попадут те, кто обеспечивает работу следствия, — это специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений, сообщил источник РБК в центральном аппарате СКР.