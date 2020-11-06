Инициатор ссоры в чате сочла убийство оппонента несчастным обстоятельством

Жительница Волгограда Анна чат извинилась

Жительница Волгограда Анна, из-за слов которой разгорелся в школьном чате конфликт, а потом погиб отец одноклассницы ее ребенка Роман Гребенюк, своеобразно извинилась перед родственниками погибшего.

В эфире передачи «Гражданская оборона» она окрестила происходящее несчастным обстоятельством и заявила, что в произошедшем нет ее вины, а она сама – жертва обстоятельств. «Я его не оскорбила, ничего. Я говорю: "Мужчины так не должны разговаривать". Из нас сделали извергов», - пожаловалась Анна.

Кроме того, она сокрушалась, что в чате после той ругани ее будто «трамвай переехал», а она сама теперь боится выходить на улицу, где ей всюду мерещатся некие люди в черных масках. По словам Анны, ее брат Арсен Мелконян просто «хотел поговорить» насчет «обиды сестры».

Ссора в чате разгорелась из-за незначительного повода 23 октября. Посчитав себя оскорбленной, Анна написала Роману: «ты что, бессмертный», потом подключила своего мужа Армана с угрозами, а затем и брата Арсена. В итоге последние двое встретили Романа в отделении Сбербанка на Коммунистической, куда последний пришел с коллегой на оформление сделки. Арсен извлек кастет и нанес смертельный удар своей жертве. 1 ноября Гребенюк скончался. Убийца арестован, подстрекатели остались на свободе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.11.2020, 21:41
    Гость: а

    говорили, что у Бастрыкина на контроле. Народ итак не доверяет правящим, а здесь на лицо неуважение к жителям, зачем народ дразнить.

Все комментарии (23)
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