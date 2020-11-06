Яровая предложила увеличить штрафы за реабилитацию нацизма в Сети

15:07 6.11.2020

Депутат Ирина Яровая предложила ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. Изменения предлагается внести в статью 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».

Согласно проекту поправок, штрафы для юридеческих лиц должны составить от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Яровая отметила, что наказывать следует за «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Также она отметила, что вносит законопроект, касающийся изменения Уголовного кодекса в части об ответственности за реабилитацию нацизма.

Согласно информации на сайте депутата, предложение уже поддержали правительство, фракция «Единая Россия», Генпрокуратура, Верховный суд, Следственный комитет и Роскомнадзор.

«Преступления, направленные на реабилитацию нацизма, в современном мире имеют все большее распространение и опасность. Итоги Второй Мировой войны закреплены в приговоре Нюрнбергского трибунала (Суде народов) и не подлежат пересмотру как исторический и юридический факт, более того, являются основой системы международной безопасности, сформированной по итогам войны. Важность и ценность правды в историческом и правовом измерении о победе СССР и стран антигитлеровской коалиции над фашизмом имеет общечеловеческое, гуманитарное значение, поэтому, попытки реабилитации нацизма являются преступлением», — цитирует слова Яровой ее пресс-служба.