Яровая предложила увеличить штрафы за реабилитацию нацизма в Сети
Депутат Ирина Яровая предложила ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. Изменения предлагается внести в статью 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».
Согласно проекту поправок, штрафы для юридеческих лиц должны составить от 1,5 до 3 миллионов рублей.
Яровая отметила, что наказывать следует за «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».
Также она отметила, что вносит законопроект, касающийся изменения Уголовного кодекса в части об ответственности за реабилитацию нацизма.
Согласно информации на сайте депутата, предложение уже поддержали правительство, фракция «Единая Россия», Генпрокуратура, Верховный суд, Следственный комитет и Роскомнадзор.
«Преступления, направленные на реабилитацию нацизма, в современном мире имеют все большее распространение и опасность. Итоги Второй Мировой войны закреплены в приговоре Нюрнбергского трибунала (Суде народов) и не подлежат пересмотру как исторический и юридический факт, более того, являются основой системы международной безопасности, сформированной по итогам войны. Важность и ценность правды в историческом и правовом измерении о победе СССР и стран антигитлеровской коалиции над фашизмом имеет общечеловеческое, гуманитарное значение, поэтому, попытки реабилитации нацизма являются преступлением», — цитирует слова Яровой ее пресс-служба.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вопрос, этого депутата попросили или заставили. Штрафы должны исходить из реальности.минималка около 12тыс.руб.это депутаты, министры, чиновники рисуют себе зарплату сколько захотят.
Война закончилась, суд был.
Но у нас постоянно ворошат прошлое. Кто и зачем, с какой целью. Кто у нас в стране переписывает историю, тот кто об этом постоянно говорит. А если посмотреть на национальность этих людей, то становится понятна их цель и мотивы.
это подразумевает Обязательную Слежку и Цензуру в сети..
я могу пережить пару придурковатых постов бандеровцев, меня Никто не заставляет их читать.
если мне сильно влом будет, я легко опровергну любую нацисткую пропаганду.
с другой стороны, то что продавливает с подачи западных кукловодов яровая - это и есть фашизм.
может это лично ее надо цензуировать?
полезли из щелей.
Как мне противно на все эти депутатские хари смотреть. Слушать их заявления, которые полны цинизма. О реабилитации нацизма заговорили. Да они сами совершили гораздо большее преступление, способствовав в свое время: развалу СССР и мировой социалистической системы; преданию забвения советской идеологии; расхищению и разрушению советской промышленности; обнищанию нашего народа; разворовыванию национальных богатств нашей страны. А теперь из себя квасных патриотов корчат. Да наши предки за такие "заслуги" в годы ВОВ их к стенке бы поставили и шлепнули по законам военного времени. Если уж и есть национал-предатели в нашей стране, так это наши горлопаны из ГД РФ и им подобные.
это подразумевает Обязательную Слежку и Цензуру в сети..
я могу пережить пару придурковатых постов бандеровцев, меня Никто не заставляет их читать.
если мне сильно в лом будет, я легко опровергну любую нацисткую пропаганду.
с другой стороны, то что продавливает с подачи западных кукловодов яровая - это и есть фашизм.
может это лично ее надо цензуировать?