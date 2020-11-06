Яровая предложила увеличить штрафы за реабилитацию нацизма в Сети

Ирина Яровая

Депутат Ирина Яровая предложила ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. Изменения предлагается внести в статью 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».

Согласно проекту поправок, штрафы для юридеческих лиц должны составить от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Яровая отметила, что наказывать следует за «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Также она отметила, что вносит законопроект, касающийся изменения Уголовного кодекса в части об ответственности за реабилитацию нацизма.

Согласно информации на сайте депутата, предложение уже поддержали правительство, фракция «Единая Россия», Генпрокуратура, Верховный суд, Следственный комитет и Роскомнадзор.

«Преступления, направленные на реабилитацию нацизма, в современном мире имеют все большее распространение и опасность. Итоги Второй Мировой войны закреплены в приговоре Нюрнбергского трибунала (Суде народов) и не подлежат пересмотру как исторический и юридический факт, более того, являются основой системы международной безопасности, сформированной по итогам войны. Важность и ценность правды в историческом и правовом измерении о победе СССР и стран антигитлеровской коалиции над фашизмом имеет общечеловеческое, гуманитарное значение, поэтому, попытки реабилитации нацизма являются преступлением», — цитирует слова Яровой ее пресс-служба.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Путин внес в Госдуму поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента
Очевидное не ценишь: к спору о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Я хотел бы обратить внимание на те явные несуразности действий государственных властей в связи с так называемой «пандемией» коронавируса, которые бросаются в глаза»
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Растерянное начальство и сторублевый доллар

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 19:20
    Гость: Идиот.

    Вопрос, этого депутата попросили или заставили. Штрафы должны исходить из реальности.минималка около 12тыс.руб.это депутаты, министры, чиновники рисуют себе зарплату сколько захотят.
    Война закончилась, суд был.
    Но у нас постоянно ворошат прошлое. Кто и зачем, с какой целью. Кто у нас в стране переписывает историю, тот кто об этом постоянно говорит. А если посмотреть на национальность этих людей, то становится понятна их цель и мотивы.

  2. 06.11.2020, 18:58
    Гость: gvozd

    это подразумевает Обязательную Слежку и Цензуру в сети..
    я могу пережить пару придурковатых постов бандеровцев, меня Никто не заставляет их читать.
    если мне сильно влом будет, я легко опровергну любую нацисткую пропаганду.
    с другой стороны, то что продавливает с подачи западных кукловодов яровая - это и есть фашизм.
    может это лично ее надо цензуировать?

  4. 06.11.2020, 18:20
    Гость: stalker

    Как мне противно на все эти депутатские хари смотреть. Слушать их заявления, которые полны цинизма. О реабилитации нацизма заговорили. Да они сами совершили гораздо большее преступление, способствовав в свое время: развалу СССР и мировой социалистической системы; преданию забвения советской идеологии; расхищению и разрушению советской промышленности; обнищанию нашего народа; разворовыванию национальных богатств нашей страны. А теперь из себя квасных патриотов корчат. Да наши предки за такие "заслуги" в годы ВОВ их к стенке бы поставили и шлепнули по законам военного времени. Если уж и есть национал-предатели в нашей стране, так это наши горлопаны из ГД РФ и им подобные.

  5. 06.11.2020, 17:57
    Гость: gvozd

    это подразумевает Обязательную Слежку и Цензуру в сети..
    я могу пережить пару придурковатых постов бандеровцев, меня Никто не заставляет их читать.
    если мне сильно в лом будет, я легко опровергну любую нацисткую пропаганду.
    с другой стороны, то что продавливает с подачи западных кукловодов яровая - это и есть фашизм.
    может это лично ее надо цензуировать?

Все комментарии (12)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Фото с сайта duma.gov.ru
Дегтярев анонсировал запрет массовых мероприятий в Хабаровске
Полицейские
В Москве появятся специальные полки полиции
Американские телеканалы прервали речь Трампа о махинациях на выборах
Автор законопроекта о неприкосновенности президента пояснил, зачем он нужен
Фото с сайта wikimedia.org
Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет
Фото с сайта Pixabay.com
Российский авторынок показал рекордный рост для 2020 года
Рынок COVID-вакцин оценили в более чем $10 млрд в год
Жительница Волгограда Анна чат извинилась
Инициатор ссоры в чате сочла убийство оппонента несчастным обстоятельством
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации