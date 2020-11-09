Акции «Аэрофлота» подорожали на фоне новостей о назначении Савельева

Фото с сайта aeroflot.ru

Котировки акций российской авиакомпании «Аэрофлота» выросли в среднем на 8% на Мосбирже. Это произошло после появления информации о назначении гендиректора перевозчика Виталия Савельева на пост главы Минтранса.

Стоимость акций «Аэрофлота» достигали 9 ноября максимума в 68,10 рубля за бумагу. К 19:40 по московскому времени стоимость бумаг компании чуть опустилась до 64,84 рубля (рост на 8,68%).

Ранее в понедельник глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабмин. Среди прочего, он предложил назначить гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева новым главой Минтранса вместо Евгения Дитриха. Комитеты Госдумы предложения премьер-министра поддержали.

Министры будут назначены по новой процедуре. 6 ноября президент РФ Владимир Путин подписал законопроект об изменении порядка формирования правительства. Согласно ему, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать — глава государства.

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