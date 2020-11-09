Михаил Мишустин назвал кандидатуры новых министров
Глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму несколько кандидатур на должности членов кабмина. Премьер-министр предложил нижней палате назначить главу Минэнерго Александра Новака первым вице-премьером.
Если парламент примет предложения Мишустина, то первым вице-премьером назначат Новака, новым главой Минэнерго станет гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов, министром транспорта — глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, а главой Минприроды — Александр Козлов, который возглавляет с 2018 года министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
На должность министра строительства премьер выдвинул кандидатуру первого замминистра ведомства Ирека Файзуллина. Министром Дальнего Востока и Арктики Мишустин предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тю? Я думал весь финансовый блок расстреляют, добавив чубайсов и шуваловых.
повысили за строительство газопроводов в никуда?
их не посадят?
"Михаил Мишустин назвал кандидатуры новых министров". И что тут нового ? одни и те же лица. Это скорее рокировку напоминает как в шахматах. Или когда тусуют как карточную колоду.