Михаил Мишустин назвал кандидатуры новых министров

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Глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму несколько кандидатур на должности членов кабмина. Премьер-министр предложил нижней палате назначить главу Минэнерго Александра Новака первым вице-премьером.

Если парламент примет предложения Мишустина, то первым вице-премьером назначат Новака, новым главой Минэнерго станет гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов, министром транспорта — глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, а главой Минприроды — Александр Козлов, который возглавляет с 2018 года министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На должность министра строительства премьер выдвинул кандидатуру первого замминистра ведомства Ирека Файзуллина. Министром Дальнего Востока и Арктики Мишустин предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 09.11.2020, 12:29
    Гость: stalker

    "Михаил Мишустин назвал кандидатуры новых министров". И что тут нового ? одни и те же лица. Это скорее рокировку напоминает как в шахматах. Или когда тусуют как карточную колоду.

Все комментарии (5)
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