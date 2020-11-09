Под Воронежем задержали подозреваемого в расстреле трех военных

16:45 9.11.2020

Солдат-срочник Антон Макаров, подозреваемый в убийстве трех человек, задержан в Воронежской области, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

По данным агентства, солдат был обнаружен в селе Землянск Семилукского района, в 47 километрах от Воронежа. Сопротивления он не оказывал.

"Поступил сигнал об угоне машины вблизи поселка Землянский молодым мужчиной в форме. На прилегающих дорогах были выставлены посты. По горячим следам угонщика заблокировали на дороге и задержали, им оказался беглый срочник Макаров", - пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Массовое убийство произошло в пять утра на аэродроме "Балтимор". По информации СК, двадцатилетний Макаров сначала зарубил топором майора Сергея Ермолаева и завладел его пистолетом. После этого он застрелил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева, а также ранил еще одного человека.

Макарову удалось скрыться, в городе объявляли план "Перехват".

Возбуждено уголовное дело об убийстве и хищении оружия.

Причиной произошедшего мог стать нервный срыв, заявил ранее источник в ЗВО. По его словам, предварительная проверка выявила, что между стрелявшим и его жертвами никакого физического конфликта ни в понедельник, ни предшествовавший период не было.