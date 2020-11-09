В России ускорилась убыль населения
Тяжелый для России 2020 год станет пятым подряд, когда естественная убыль населения нарастет огромными темпами. Об этом сообщается в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за три прошедших квартала этого года.
В ведомстве отмечается, что в январе — июле этого года неблагоприятная демографическая обстановка фиксировалась в 78 субъектах Российской Федерации. Во всех этих регионах отмечалось снижение числа родившихся, а в 62 субъектах возросло число умерших.
«Так, число родившихся в январе — июле 2020 года составило 811,7 тыс. человек, что на 48,7 тыс. человек, или на 5,7%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года (860,4 тыс. человек). Число умерших возросло до 1 128,0 тыс. человек, что на 57,9 тыс. человек, или на 5,1 %, больше, чем в январе – июле 2019 года (1 070,1 тыс. человек)», — сообщается в документе Счетной палаты.
В целом по России в январе — июле 2020 года число умерших на 40% превысило количество новорожденных. В 2019 году за аналогичный период динамика убыли населения была не такой значительной — 20% к январю-июлю 2018 года, приводят данные аудиторы палаты.
Однако если масштабировать данные по отдельным регионам России, то в 41 субъекте Российской Федерации ситуация критическая: примат смертности по отношению к рождаемости колеблется от 50% до 2,4 раза.
«В результате естественная убыль населения в январе – июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на 30% и составила 316,3 тыс. человек (в январе – июле 2019 года – 209,7 тыс. человек)», — отмечают аудиторы.
Ранее Росстат опубликовал статистику естественной убыли населения. Так, по данным ведомства, с января по сентябрь 2020 года этот показатель составил 387,1 тыс. человек против 150,2 тысячи человек за аналогичный период прошлого года. Высокие показатели рождаемости зафиксированы только в южных регионах России.
В докладе Счетной палаты говорится и о численности россиян, занятых в экономике. Так в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года их количество сократилось почти на 1,6 млн человек и составило 70,5 млн человек.
Одновременно количество безработных увеличилось с 3,4 млн человек в сентябре 2019 года до 4,8 млн человек в сентябре 2020 года.
В среднем за девять месяцев этого года численность потерявших работу граждан составила 4,2 млн человек (в аналогичном периоде 2019 года — 3,5 млн человек). А уровень безработицы к сентябрю достиг максимума за последние всосем лет — 6,3 %.
В ведомстве констатируют, что по состоянию на начало сентября в России проживают 146,5 млн граждан, количество которых с начала года снизилось на 277,8 тыс. человек, или на 0,19%. За аналогичный период предыдущего года население уменьшилось на 52,5 тыс. человек, или на 0,04%.
Из-за карантинных ограничений по пересечению границы миграционный прирост смог компенсировать лишь 20% убыли населения.
Демографические показатели являются ключевыми для оценки работы правительства в цивилизованных странах. Еще в 2019 году для исправления плачевной ситуации в России был создан национальный проект «Демография», куратором которого выступает вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным Счетной палаты, наибольший объем межбюджетных трансфертов денег отведено именно на «Демографию» — 2,9 трлн рублей, или 36,6% объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках национальных проектов.
По ситуации на 1 октября этого года уже освоено 161,1 млрд рублей.
Как пишет ТАСС, аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что нацпроект «Демография» самостоятельно не повысит рождаемость в России.
В отчете Счетной палаты упоминаются также меры, которые правительство реализует для улучшения демографической ситуации. Так, с 2020 года размер материнского семейного капитала (МСК) установлен в сумме 466,6 тыс. рублей. Сама программа продлена до конца 2026 года, право на получение капитала дается семьям, в которых начиная с этого года родится первый ребенок, за второго или последующего ребенка правительство увеличит капитал дополнительно на 150 тыс. рублей. Таким образом, он составит 616 тыс. рублей.
Автор: Сергей Кожухов
Комментарии читателей Оставить комментарий
Таким образом, если весело плясал в 2014 в Крыму, в 2020 будешь плакать.
Основная цель руководства России- убийство ее народа. И это у российской власти неплохо получается. Они стараются!!
г-а Голикова предпочитает раздавать деньги в счет будущих поколений,не осознавая,что спонсирует ненависть к России. Большинство ее подопечных-люмпен -пролетарии,сделанные по пьяни на лавочке,и они же плодят себе подобных.
Нужна поддержка труженика,нужны программы строительства жилья для молодых семей с возможностью выкупа и программы восстановления экономики,где молодые семьи могут работать и подымать ВВП страны.
Пока что "Демография" синоним демагогии.
Вампиры захватившие власть в РФ скоро уничтожат большую часть коренного населения России, больше, чем во время войны.
Интересные цифры из официальных источников:
Население России: 1913 год - 155,5; !959 - 117; 1989 - 147 миллионов.
Население СССР: 1929 год -154; 1937 - 164; 1941(январь) - 199; 1945 -172; 1951 - 182;
Стабильный прирост населения России был до 1991 года, не менее 100 000 человек ежегодно, после чего началась стабильная ежегодная убыль населения со скоростью от 200000 до 1000000 человек ежегодно.
Всё идёт по заранее утвержденному плану. Очень много лишнего народу. Оптимизация населения.