Самую дорогую «однушку» в России продали за 390 млн рублей
Апартаменты на 92-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити» продали за 390 миллионов рублей. Объект стал самой дорогой «однушкой» в стране, заявила управляющая компания небоскрёба
Апартаменты на 92-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити» продали за 390 миллионов рублей. Объект стал самой дорогой «однушкой» в стране, заявила управляющая компания небоскрёба.
Площадь апартаментов составляет 479 квадратных метров. В них есть панорамные стёкла длиной более 54 метров. Высота потолков — 5,5 метра.
Помимо того факта, что это самая дорогая «однушка» на территории России, она еще и самая высокорасположенная, добавила управляющая компания.
Ранее сообщалось, что в третьем квартале в центре Москвы реализовали рекордное число элитных квартир. За это время было куплено 446 таких квартир и апартаментов в новостройках. Всего за три месяца на первичном рынке столичного элитного жилья заключили 582 сделки.
Как пояснили отраслевые эксперты, на рынке активизировались покупатели, которые хотят сохранить свои сбережения на фоне коронакризиса. К закрытию сделок их подталкивают опасения по поводу роста цен, который может произойти из-за пандемии и колебания курса валют.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У КПРФ видимо закончились деньги и Зюганов втихаря мавзолей толканул вместе с жильцом там как раз однушка но с условием присматривать за жильцом.
с шальными деньгами можно и ххх сломать.
Алиеву Карабах. А Пашиняну квартира.
В РФ небожители кремля гордятся ежегодным приростом числа миллиардеров, т.е. развитию воровства и им безразлично у кого украдены эти миллиарды, или просто у людей, или из государственной казны (общага). Единственное, зачем они следят, чтобы воровали по рангу и делились .
Такие покупки в Москве делаются не бизнесменами, а только профессиональным ворьем - чиновниками, приближенными к кремлю, рангом на уровне министра с привлечением доверенного лица или близкого родственника. Например: супруга министра СХ Ткачева за прошлый год стала богаче на 38 миллионов рублей, жена министра культуры на 36, жена Пескова на 200 миллионов. А сколько зарабатывала любовница Сердюкова или жена Лужкова, или зять обнуленного? А их детки? Про Чаек все фильм Алексея Навального смотрели. Кроме того, могут делаться олигархами в подарок….
Короче, такие покупки – это новая и модная, судя по заметке, схема воровства представителей небожителей.
кто-то удачно отмыл 390 миллионов и благополучно переправил их уже в виде баксов за бугор. Такие покупки может делать либо полный идиот-наследник графа Монте-Кристо или кто-то из современных икономистов у самого себя чтобы мзду или откаты отмыть. .