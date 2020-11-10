Самую дорогую «однушку» в России продали за 390 млн рублей

19:17 10.11.2020

Апартаменты на 92-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити» продали за 390 миллионов рублей. Объект стал самой дорогой «однушкой» в стране, заявила управляющая компания небоскрёба

Апартаменты на 92-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити» продали за 390 миллионов рублей. Объект стал самой дорогой «однушкой» в стране, заявила управляющая компания небоскрёба.

Площадь апартаментов составляет 479 квадратных метров. В них есть панорамные стёкла длиной более 54 метров. Высота потолков — 5,5 метра.

Помимо того факта, что это самая дорогая «однушка» на территории России, она еще и самая высокорасположенная, добавила управляющая компания.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале в центре Москвы реализовали рекордное число элитных квартир. За это время было куплено 446 таких квартир и апартаментов в новостройках. Всего за три месяца на первичном рынке столичного элитного жилья заключили 582 сделки.

Как пояснили отраслевые эксперты, на рынке активизировались покупатели, которые хотят сохранить свои сбережения на фоне коронакризиса. К закрытию сделок их подталкивают опасения по поводу роста цен, который может произойти из-за пандемии и колебания курса валют.