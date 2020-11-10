Самую дорогую «однушку» в России продали за 390 млн рублей

Москва-Сити © KM.RU, Вадим Черноусов

Апартаменты на 92-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити» продали за 390 миллионов рублей. Объект стал самой дорогой «однушкой» в стране, заявила управляющая компания небоскрёба

Апартаменты на 92-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити» продали за 390 миллионов рублей. Объект стал самой дорогой «однушкой» в стране, заявила управляющая компания небоскрёба.

Площадь апартаментов составляет 479 квадратных метров. В них есть панорамные стёкла длиной более 54 метров. Высота потолков — 5,5 метра.

Помимо того факта, что это самая дорогая «однушка» на территории России, она еще и самая высокорасположенная, добавила управляющая компания.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале в центре Москвы  реализовали рекордное число элитных квартир. За это время было куплено 446 таких квартир и апартаментов в новостройках. Всего за три месяца на первичном рынке столичного элитного жилья заключили 582 сделки.

Как пояснили отраслевые эксперты, на рынке активизировались покупатели, которые хотят сохранить свои сбережения на фоне коронакризиса. К закрытию сделок их подталкивают опасения по поводу роста цен, который может произойти из-за пандемии и колебания курса валют.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Растерянное начальство и сторублевый доллар
Выборы в США как кульминация кризиса, который «приходит в каждый дом»
Казус Василенко. Интервью с человеком, который добровольно привился от коронавируса
Определился победитель президентских выборов в США

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2020, 07:59
    Гость: Питон

    У КПРФ видимо закончились деньги и Зюганов втихаря мавзолей толканул вместе с жильцом там как раз однушка но с условием присматривать за жильцом.

  4. 10.11.2020, 22:22
    Гость: Евгений В

    В РФ небожители кремля гордятся ежегодным приростом числа миллиардеров, т.е. развитию воровства и им безразлично у кого украдены эти миллиарды, или просто у людей, или из государственной казны (общага). Единственное, зачем они следят, чтобы воровали по рангу и делились .
    Такие покупки в Москве делаются не бизнесменами, а только профессиональным ворьем - чиновниками, приближенными к кремлю, рангом на уровне министра с привлечением доверенного лица или близкого родственника. Например: супруга министра СХ Ткачева за прошлый год стала богаче на 38 миллионов рублей, жена министра культуры на 36, жена Пескова на 200 миллионов. А сколько зарабатывала любовница Сердюкова или жена Лужкова, или зять обнуленного? А их детки? Про Чаек все фильм Алексея Навального смотрели. Кроме того, могут делаться олигархами в подарок….
    Короче, такие покупки – это новая и модная, судя по заметке, схема воровства представителей небожителей.

  5. 10.11.2020, 20:00
    Гость: Да

    кто-то удачно отмыл 390 миллионов и благополучно переправил их уже в виде баксов за бугор. Такие покупки может делать либо полный идиот-наследник графа Монте-Кристо или кто-то из современных икономистов у самого себя чтобы мзду или откаты отмыть. .

Все комментарии (6)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Украина ввела санкции против Никарагуа
В Москве отменят новогодние гуляния, а кремлевская ёлка пройдет онлайн
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Духовное управление мусульман РФ запретило межконфессиональные браки
Доктор Мясников обвинил в разорении медицины самих россиян
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
Продовольственные карты для семей с детьми появились в трех регионах РФ
«Роскосмос» зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак
Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону для борьбы с терроризмом
Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации