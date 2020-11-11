Опубликована карта расположения российских миротворцев в Карабахе

Министерство обороны России представило карту расположения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как можно увидеть, контролируемая миротворцами территория делится на две зоны («Юг» и «Север»), в которых разместятся 16 наблюдательных пунктов.


Изображение: Минобороны РФ

В Агдамском районе и к северу от Мартуни организуются регулярные патрули военной полиции, а в Степанакерте и Мардакерте разместятся два мотострелковых батальона. Российские миротворцы оснащены БТР и бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун», сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Ввод российских миротворцев в зону конфликта предусмотрен подписанным в ночь на 10 ноября лидерами Армении, Азербайджана и России соглашением.


Изображение: Минобороны РФ

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2020, 22:55
    Гость: Петр

    "По официальным данным, приведенным в статистическом исследовании "Россия и СССР в войнах XХ века. Потери Вооруженных сил", подразделения и части Советской армии и внутренних войск МВД СССР и России, привлекавшиеся для разъединения конфликтующих сторон на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, потеряли убитыми и умершими от ран 51 человека. Ранеными, контуженными, обожженными, травмированными - 391 человека."

  2. 11.11.2020, 21:06
    Гость: Иван Иваныч

    Турция присоединится.
    ____
    Куда, в ж....? По договору турок нет, по факту тоже. У них будет наблюдательный пункт с азербайджанский стороны. Наши же вошли: 2000 чел и 400 ед техники. Лезут с каким то информационным мусором. Бездельники.

  3. 11.11.2020, 19:38
    Гость: Россия-чемпион

    "Эрдоган: Турция присоединится к миротворческим силам в Карабахе
    Ранее Россия отвергала информацию о турецких миротворцах.
    Турция утром в среду подписала соглашение с Россией о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщает турецкое агентство Anadolu.
    Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, отметив, что Анкара присоединится к миротворческим силам, размещаемым в карабахском регионе. Сам центр мониторинга будет действовать на территориях, ранее находившихся под контролем армянских сил, но перешедших Азербайджану – согласно недавним договорённостям о прекращении боевых действий.
    Заявление Эрдоган сделал на встрече в Анкаре с членами парламента от правящей "Партии справедливости и развития".
    Ранее Россия отвергала информацию о турецких миротворцах в Карабахе."
    Став вновь важным геополитическим игроком ,Россия не раздумывая провела мощнейший геополитический финт по введению в заблуждение "мирового сообщества" от Смоленска до Камчатки.

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