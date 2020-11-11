Опубликована карта расположения российских миротворцев в Карабахе

18:32 11.11.2020

Министерство обороны России представило карту расположения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как можно увидеть, контролируемая миротворцами территория делится на две зоны («Юг» и «Север»), в которых разместятся 16 наблюдательных пунктов.



Изображение: Минобороны РФ

В Агдамском районе и к северу от Мартуни организуются регулярные патрули военной полиции, а в Степанакерте и Мардакерте разместятся два мотострелковых батальона. Российские миротворцы оснащены БТР и бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун», сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Ввод российских миротворцев в зону конфликта предусмотрен подписанным в ночь на 10 ноября лидерами Армении, Азербайджана и России соглашением.



Изображение: Минобороны РФ