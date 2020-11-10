В Карабах вылетел восьмой самолет с российскими миротворцами

Тут два "брата-акробата"ветхозаветных,давно поют "осанну" "достижениям",вы третий.Поподробнее пжалста про "высокую технологию"!Лесопилок за 30 лет неспособны построить ,чтобы не "гнать" "кругляк" за копейки в Китай и Чухну!Обратно получая мебель и пиломатериалы.Про дроны турецкие и подавно нет слов,как до горы Арарат ,российским.Окромя войны, в мире есть более действенные "рычаги",но в России их "нетути" и сплошное "хамство",по словам "нуля".Вот это точно извращение госполитики страны,а про мир вы можете в бане поразмышлять,если посещаете.