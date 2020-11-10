В Карабах вылетел восьмой самолет с российскими миротворцами

Ил-76

С аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах вылетел восьмой самолет Ил-76 с российскими миротворцами.

«На борту воздушного судна - личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российский миротворческий контингент, состоящий из 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, будет контролировать прекращение военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Российские наблюдательные посты появятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе города Ханкенди (Степанакерт) развертывается командование российских миротворческих сил.

Напомним, ранее лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении боевых действий. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 15:58
    Гость: Контрразведчик

    Самолёты должны часто летать и доставлять грузы на Дальний Восток, Сахалин, Курилы, а не чу.банских gadov усмирять!

  3. 10.11.2020, 15:13
    Гость: Старому

    Тут два "брата-акробата"ветхозаветных,давно поют "осанну" "достижениям",вы третий.Поподробнее пжалста про "высокую технологию"!Лесопилок за 30 лет неспособны построить ,чтобы не "гнать" "кругляк" за копейки в Китай и Чухну!Обратно получая мебель и пиломатериалы.Про дроны турецкие и подавно нет слов,как до горы Арарат ,российским.Окромя войны, в мире есть более действенные "рычаги",но в России их "нетути" и сплошное "хамство",по словам "нуля".Вот это точно извращение госполитики страны,а про мир вы можете в бане поразмышлять,если посещаете.

  4. 10.11.2020, 14:50
    Гость: Старый

    Это те, которые падают пачками, когда Султан становится несговорчивым? У вас извращенное понимание мира. Кроме того, Россия, по сравнению с Турцией - более высокотехнологичное и продвинутое государство. Не им с нами воевать.

  5. 10.11.2020, 14:49
    Гость: Старый

    Что в головах наших "стратегов"? Россию, по их вине, втянули в войну с Турцией. Спасибо вам, маразматики.

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