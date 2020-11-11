Николай Носков, 19 ноября, «ГлавКлуб»

13:27 11.11.2020

Впервые на сцене Главклуба выступит Николай Носков с программой «Живой»

Заслуженный артист России, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овации», ранее вокалист и фронтмен популярной группы «Парк Горького» — любимый миллионами певец Николай Носков в особом представлении не нуждается. Его песни знает каждый, а его вокал проникает в самое сердце любого зрителя: всегда мощно, красиво и с полной отдачей.

Год назад после продолжительной болезни Николай Носков вернулся на музыкальную сцену с концертной программой «Живой». Над новым шоу артист и его команда работали больше года — премьерный концерт стал настоящим откровением для поклонников творчества Николая Носкова. Интеллигентно и сильно, проникновенно и на разрыв: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен» — эти и многие другие хиты уже 19 ноября в Главклубе.

