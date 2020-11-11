Россия выделила на помощь Сирии более 1 млрд долларов

Россия выделила более 1 миллиарда долларов в качестве помощи Сирии. Деньги предназначены на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели, сообщил  руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

Когда и на какой период были выделены средства, Мизинцев не сообщил.

По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, пишет РИА Новости.

В качестве примера Мизинцев привел действующий в Дамаске Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских вузах сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2020, 20:25
    Гость: Время Ч.

    Если бы про этот лярд не написали бы сми, то ты бы и не ощутил его пропажи. Нищих и бедных по всему шарику хватает.

  4. 11.11.2020, 19:53
    Гость: Сам то он

    нигде не работал по настоящему. То зав клубом в Дрездене, то портфель Собчаку носил.

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