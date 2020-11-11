Россия выделила на помощь Сирии более 1 млрд долларов
Россия выделила более 1 миллиарда долларов в качестве помощи Сирии. Деньги предназначены на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели, сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.
Когда и на какой период были выделены средства, Мизинцев не сообщил.
По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, пишет РИА Новости.
В качестве примера Мизинцев привел действующий в Дамаске Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских вузах сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем? Что в стране у нас все хорошо?
Если бы про этот лярд не написали бы сми, то ты бы и не ощутил его пропажи. Нищих и бедных по всему шарику хватает.
Какие твои?! Твои тонут в Раде и в ВСУ.
нигде не работал по настоящему. То зав клубом в Дрездене, то портфель Собчаку носил.
на геноцид.