Лавров заявил о санкциях против ФРГ и Франции из-за дела Навального

Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин

Москва приняла ответные санкции против руководства ФРГ и Франции в качестве ответа на санкции Запада из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РБК.

«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — пояснил глава ведомства

Среди прочего, известно, что российские санкции коснутся представителей аппарата руководства Германии и Франции.

Лавров заявил, что Берлин взял на себя роль «лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией». «Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», — сказал министр.

Алексей Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо во время авиаперелета в Москву из Томска. Немецкие врачи пришли к выводу, что политика отравили веществом класса «Новичок», версию об отравлении поддержала ОЗХО. Россия версию об отравлении не подтвердила.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2020, 19:46
    Гость: Иван Иваныч

    А до этого что мешало? На второй день, как Германия отгавкалась в адрес России с галиматьей про военных медиков "нашедших новичок" Дошло, что этот мусор не партнёры? Но лучше поздно, чем никогда.

  2. 12.11.2020, 19:33
    Гость: Действительно

    Зачем руку протягивать душевнобольному евроорганизму с симптоматикой Наполеона.

  3. 12.11.2020, 19:26
    Гость: Видать

    Не только аллюминий прои...ли,скоро еще что то про....т,всполошились то как,нам же только на пользу эти санкции

  4. 12.11.2020, 19:20
    Гость: Карать, так карать: было в самый бы раз

    Теперь перекрыть обличителям газ
    И нефть, разумеется, без сострадания!..
    Хотя не самим ли себе в наказание?

  5. 12.11.2020, 19:06
    Гость: Гость

    Министр не о чем ваши "санкции" им до одного места, если бы вы перекрыли винтель но вы трусы и за бабло готовы на любые унижения

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