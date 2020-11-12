Лавров заявил о санкциях против ФРГ и Франции из-за дела Навального
Москва приняла ответные санкции против руководства ФРГ и Франции в качестве ответа на санкции Запада из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РБК.
«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — пояснил глава ведомства
Среди прочего, известно, что российские санкции коснутся представителей аппарата руководства Германии и Франции.
Лавров заявил, что Берлин взял на себя роль «лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией». «Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», — сказал министр.
Алексей Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо во время авиаперелета в Москву из Томска. Немецкие врачи пришли к выводу, что политика отравили веществом класса «Новичок», версию об отравлении поддержала ОЗХО. Россия версию об отравлении не подтвердила.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А до этого что мешало? На второй день, как Германия отгавкалась в адрес России с галиматьей про военных медиков "нашедших новичок" Дошло, что этот мусор не партнёры? Но лучше поздно, чем никогда.
Зачем руку протягивать душевнобольному евроорганизму с симптоматикой Наполеона.
Не только аллюминий прои...ли,скоро еще что то про....т,всполошились то как,нам же только на пользу эти санкции
Теперь перекрыть обличителям газ
И нефть, разумеется, без сострадания!..
Хотя не самим ли себе в наказание?
Министр не о чем ваши "санкции" им до одного места, если бы вы перекрыли винтель но вы трусы и за бабло готовы на любые унижения