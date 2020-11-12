Кремль ответил на заявление Турции о присутствии в Карабахе наравне с РФ

13:45 12.11.2020

Россия продолжает опровергать заявления Турции об участии Анкары в миротворческой миссии в Карабахе. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта тема не обсуждалась.

По его словам, можно предположить, что "какие-то есть расхождения в понимании", пишет МК. В Кремле по-прежнему исходят из того, что миротворцами выступают только российские военные. Они дислоцируются в зоне соприкосновения сторон. Взаимодействие с турецкими военными будет проходить в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре заявил, что турецкие военные будут находиться и действовать в Карабахе с целью наблюдения и мониторинга договоренностей на том же основании, что и российские.

Сегодня такое же заявление сделал и глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. Миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет состоять из военных двух стран — России и Турции, сказал он, несмотря на опровержения Кремля. "Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии", — цитирует Акара Росбалт.

О том, что в Нагорном Карабахе помимо российских миротворцев будут присутствовать и турецкие, говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. "В миротворческом центре в Карабахе будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие", - заявлял он в обращении к нации после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.