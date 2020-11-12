Кремль ответил на заявление Турции о присутствии в Карабахе наравне с РФ
Россия продолжает опровергать заявления Турции об участии Анкары в миротворческой миссии в Карабахе. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта тема не обсуждалась.
По его словам, можно предположить, что "какие-то есть расхождения в понимании", пишет МК. В Кремле по-прежнему исходят из того, что миротворцами выступают только российские военные. Они дислоцируются в зоне соприкосновения сторон. Взаимодействие с турецкими военными будет проходить в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана.
Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре заявил, что турецкие военные будут находиться и действовать в Карабахе с целью наблюдения и мониторинга договоренностей на том же основании, что и российские.
Сегодня такое же заявление сделал и глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. Миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет состоять из военных двух стран — России и Турции, сказал он, несмотря на опровержения Кремля. "Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии", — цитирует Акара Росбалт.
О том, что в Нагорном Карабахе помимо российских миротворцев будут присутствовать и турецкие, говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. "В миротворческом центре в Карабахе будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие", - заявлял он в обращении к нации после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему на рожон?, эрдогаша оболдел увидив множество Турецких флагов не только Москве и по всей России, так праздновали пабеду азеры ....
Как бы этого не хотела Россия. но Турция будет миротворцем в Карабахе. И никуда от этого факта не деться.
Расширение псевдоосманской империи Турции предопределяет ее скорую гибель. Всякий раз, когда Турция пыталась увеличить свои территории за счет войн с другими странами - они всегда несли поражение.
Чем для России была эта Карабахская война ? Примером для будущей, более страшной войны. Какие выводы были сделаны российским руководством и министерством обороны? Уверен, что самые необходимые. Это был новый тип войны. Применения дронов было продемонсстрировано настолько эффективно, что для Шойгу теперь стоит серьезная задача по созданию отдельных эскадрилий беспилотного флота. Промышленность РФ должна наверстать этот пробел и восполнить его. Как минимум около миллиона боевых беспилотников различного типа должны быть созданы в кротчайшее время для нужд МО РФ. Должен появиться и арсенал специальных ракет и самонаводящимися электронными боеголовками. Этот новый вид оружия по своим характеристикам должен превосходить все мировые аналоги и быть кратно увеличен и введен в действие в российской армии уже в ближайшее время. Российские беспилотники могли бы иметь батареи с атомным автономным питанием для полетов от 12 до 200 часов и более, если потребуется. Далее - РЭБ . Станции РЭБ - должны быть усовершенствованы настолько, чтобы не позволять уничтожать дронами средства ПВО такие как С-300 или С-400 . Это неприемлемо. Если российские ученые найдут возможности для создания электромагнитных куполов защиты в атмосфере от дронов, то они не смогут проникать на территорию боевых действий.
Мне кажется, что ответ не дипломатичен. Нужны аргументы, хотя и понятно, что Турция зарвалась. А аргумент прост. Россия, как миротворец приемлема обеим сторона. Турция нет.
вам никто ничего не должен.