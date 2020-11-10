Алиев: в Карабахе будут размещены миротворцы не только РФ, но и Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

"В миротворческом центре в Карабахе будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие", - приводит его слова ТАСС.

Алиев заявил также, что подписание трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе он считает капитуляцией Армении. 

"Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении", — цитирует главу Азербайджана РБК.

"Мы достигли всего, чего хотели. Я им фактически поставил ультиматум", — отметил Алиев.

Ранее президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Россия направит в регион 1960 миротворцев, а Армения выведет свои войска.

Следует отметить, что о присутствии турецких миротворцев на территории Карабаха в заявлении не упоминается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 13:09
    Гость: Русский

    ...сегодня ВСЕ убедились в правильности Развала СССРа. 15 бывших его нац.республик стали "независимыми". Вот и пущай сами между собой разбираются.
    При этом, в большевистко-еврейском кибуце СССРе, разве не было нац. конфликтов. Да целая куча. Русские военные парни ВЫНУЖДЕНЫ были гибнуть при этих разборках. А РСФСР и РУССКИМ -это надо было?! НЕТ! Еще раз НЕТ!
    А сегодня, зарубились армяне с азерами, парней своих положили. Но это их внутренние проблемы. Россия -сторона.
    Как только апогей войны затух, Россия ввела миротворческие силы. Красиво и со вкусом. Только так. ВВП -премию мира в декабре с.г...)))))

  2. 10.11.2020, 12:31
    Гость: порто-франко

    "в Карабахе будут размещены и турецкие миротворцы".
    Ни хрена себе миротоворцы ! А может сразу игиловцы ?

  4. 10.11.2020, 11:53
    Гость: Ну ну

    Как всегда "Русский" готов отдать Россию волкам . Акститесь России порядок бы у себя навести, ато ведь разорвут матушку на части волки то.

  5. 10.11.2020, 11:44
    Гость: Молодые волки уже

    порулили в 90-х, пригласив в Россию ублюдочную эпоху, следствием которой являются вот такие хохловатые под ником русский. Не удастся обгадить русский мир своей лживой подставой. Фашизм не пройдет.

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