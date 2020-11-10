Алиев: в Карабахе будут размещены миротворцы не только РФ, но и Турции

03:52 10.11.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

"В миротворческом центре в Карабахе будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие", - приводит его слова ТАСС.

Алиев заявил также, что подписание трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе он считает капитуляцией Армении.

"Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении", — цитирует главу Азербайджана РБК.

"Мы достигли всего, чего хотели. Я им фактически поставил ультиматум", — отметил Алиев.

Ранее президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Россия направит в регион 1960 миротворцев, а Армения выведет свои войска.

Следует отметить, что о присутствии турецких миротворцев на территории Карабаха в заявлении не упоминается.