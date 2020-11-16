Ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила меньше 60 лет

15:55 16.11.2020

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя России за 2020 год составила 58,9 года, сообщает Znak.com на письмо Минтруда, направленное губернаторам российских регионов. Данные показатели сформированы на основе оперативных данных за январь–сентябрь 2020 года и выборочного наблюдения состояния здоровья населения.

Самая низкая продолжительность здоровой жизни ожидается в Ненецком автономном округе — 43,9 года. В Еврейской автономной области этот показатель достигает 48,3 года, а в республике Марий Эл — 49,9 года. На Урале этот показатель колеблется в районе 57 лет: он составляет 56,4 года для Свердловской области, 56,6 года для Тюменской области, 57,1 года для Ямала, 57,3 года для Курганской области и 57,9 года для Челябинской области. На Дальнем Востоке продолжительность здоровой жизни прогнозируют до 55-57 лет: в Хабаровском крае — 55,3 года, в Приморье — 56,8 года.

Самую долгую здоровую жизнь Минтруд прогнозирует жителям Дагестана (68,2 года), Татарстана (66,9 года) и Чеченской Республики (66,4 года). Высокие показатели в ХМАО-Югре (62,4 года), Москве (61,6 года) и Ярославской области (61 год). В Санкт-Петербурге это значение ближе к среднероссийскому — 59,2 года.

В связи с указанными значениями будут скорректированы региональные проекты «Финансовая поддержка семей с детьми» и «Старшее поколение», созданные в рамках нацпроекта «Демография». Цель нацпроекта — увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян до 67 лет к концу 2024 года.