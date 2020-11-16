Ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила меньше 60 лет
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя России за 2020 год составила 58,9 года, сообщает Znak.com на письмо Минтруда, направленное губернаторам российских регионов. Данные показатели сформированы на основе оперативных данных за январь–сентябрь 2020 года и выборочного наблюдения состояния здоровья населения.
Самая низкая продолжительность здоровой жизни ожидается в Ненецком автономном округе — 43,9 года. В Еврейской автономной области этот показатель достигает 48,3 года, а в республике Марий Эл — 49,9 года. На Урале этот показатель колеблется в районе 57 лет: он составляет 56,4 года для Свердловской области, 56,6 года для Тюменской области, 57,1 года для Ямала, 57,3 года для Курганской области и 57,9 года для Челябинской области. На Дальнем Востоке продолжительность здоровой жизни прогнозируют до 55-57 лет: в Хабаровском крае — 55,3 года, в Приморье — 56,8 года.
Самую долгую здоровую жизнь Минтруд прогнозирует жителям Дагестана (68,2 года), Татарстана (66,9 года) и Чеченской Республики (66,4 года). Высокие показатели в ХМАО-Югре (62,4 года), Москве (61,6 года) и Ярославской области (61 год). В Санкт-Петербурге это значение ближе к среднероссийскому — 59,2 года.
В связи с указанными значениями будут скорректированы региональные проекты «Финансовая поддержка семей с детьми» и «Старшее поколение», созданные в рамках нацпроекта «Демография». Цель нацпроекта — увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян до 67 лет к концу 2024 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дак начальник недавно рассказывал что в РФ за пол-года продолжительность жизни выросла на 8 месяцев. (Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России за первое полугодие текущего года (27.02.2019) вырос на восемь месяцев в годовом выражении и достиг 73,7 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании у президента в Кремле, посвященном модернизации первичного звена. Министр здравоохранения подчеркнула, что темп увеличения продолжительности жизни превышает мировые показатели). Из открытых источников. А кто за базар отвечать будет???
если перестать кормить нахаляву мамедов и направить деньги в медицину, то и продолжительность здоровой жизни вырастет.
Не был там , а в западной Европе , средняя продолжительность именно здоровй жизни больше 70 лет при общей средней 82 года. Сам лично ежедневно вижу и бодреньких старичков на пробежках и на великах. Вот такой вот загнивающий капитализм.
Лидером в рейтинге по количеству государственных дотаций является республика Дагестан. На 2020 год ей было выдано средств, порядка 72 млрд. руб.
Саха и Камчатка - это понятно...
На четвертом месте расположилась Чеченская республика. 33,5 млрд.
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Суммы дотаций регионам России в 2019 году (млрд. руб):
Республика Дагестан - 66,266
Республика Саха (Якутия) - 46,907
Камчатский край - 37,390
Чеченская Республика - 30,441
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Самые большие дотации из бюджета России в 2018 году получили Дагестан (62,7 млрд рублей), Якутия (48,3 млрд рублей) и Чечня (47 млрд рублей).
Это придумал наш гениальный Вова.