Россияне назвали главные причины своего счастья

19:09 16.11.2020

Большинство россиян (81%) считают себя счастливыми. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты собственного мониторинга.

«Как и полгода назад, большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81%, при этом треть выражают полную уверенность в этом (31%)», — говорится в пресс-релихе ВЦИОМ.

Индекс счастья в России составляет 66 пунктов — на два больше, чем в ноябре прошлого года и на пять меньше, чем два года назад. 10 лет назад этот показатель составлял 48 пунктов, 30 лет назад — 17.

Среди поводов для счастья респонденты называют наличие семьи и благополучие в ней — 34%, здоровье у себя и близких — 24%, наличие достойной работы — 20%, детей — 18%, приличное материальное положение и удовлетворенность жизнью в целом — 10%. Причинами для несчастья россияне назвали материальные трудности и отсутствие стабильности — 7%, плохое состояние здоровья — 6%, безработицу — 5% и плохое положение дел в стране — 4%.

В конце июля — начале августа компания Ipsos опросила насление 27 государств и составила «рейтинг счастья». Россия в нем заняла 18-ю строчку: о том, что счастливы, в России заявили 58% опрошенных.