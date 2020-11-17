«Единая Россия» приостановила членство в партии мэра Томска

10:16 17.11.2020

Партия «Единая Россия» приостановила членство в организации мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии. Членство Кляйна, говорится в пресс-релизе организации, приостановлено согласно уставу партии.

«Иван Григорьевич Кляйн дважды избирался от партии „Единая Россия“ на пост мэра и получал поддержку томичей. Поэтому мы заинтересованы в объективности следствия и публичности выводов по его итогам», — пояснил секретарь регионального отделения партии Александр Куприянец.

Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября сотрудники ФСБ и представители СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Сам мэр свою вину не признал. Кировский районный суд Томска 14 ноября заключил Кляйна под стражу сроком на два месяца.

По версии следователей, чиновник в 2016 году дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска. Градоначальник попросил в интересах ОАО «Томское пиво» (Кляйн является основным акционером компании) внести недостоверные сведения о трехсотметровой санитарно-защитной зоне на участке предприятия.