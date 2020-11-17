Песков ответил на жалобы артистов о бедственном положении из-за пандемии
Государство не планирует принимать какие-либо меры поддержки для артистов на фоне их жалоб на бедственное положение. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».
«Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Телесъемки и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, работают», — пояснил официальный представитель Кремля.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что введенные ограничительные меры «неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии».
Ранее эстрадный певец Валерий Меладзе в своем Instagram критически отозвался о решении Москвы отменить новогодние шоу и снизить до 25% максимальную долю заполняемости концертных и театральных залов в связи с COVID-19. Он отметил, что артисты и люди, работающие с ними, «сидят без работы, без средств к существованию уже восемь месяцев».
Меладзе также поддержали продюсер Иосиф Пригожин и ряд других артистов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Стгашно жить,агтисты с голода пухнут лицемегы ... Одного на кладбище давече видел, плачет: Один я теперь..остался .Зачем ти меня оставила ! Потом поворачивается смотрит кругом и давай радостно пританцовывать , хлопая по свои лодыжку, подпрыгивая: Один ,совсем один! Один ,совсем один! Меня не приметил , я сделал лицо марморный , как надгробный статуй.
Я смотрю тут собрались все почитатели этих горе-артистов. Очень уместно вспомнили батюшку Крылова и прочитав все комментарии,прихожу к выводу,что ко всем жалобщикам пришла неотъемлемая народная "любовь". Такое впечатление,что сценарии всех их шоу,которые они 30 лет выплескивают на граждан России,пишут где угодно,но не в России. Это как же нужно ненавидеть своего зрителя,чтоб истязать своим "талантом" такое продолжительное время? А может им зарплату платят на Западе,в таком случае,к ним и обращайтесь за помощью,а причем тут Россия....
Они уже не "Голубые"?
у Бузовой, Шнура и Моргенштерна
нашли недвижки на 500 млн. У других, наверное, не меньше.