Песков ответил на жалобы артистов о бедственном положении из-за пандемии

14:09 17.11.2020

Государство не планирует принимать какие-либо меры поддержки для артистов на фоне их жалоб на бедственное положение. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

«Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Телесъемки и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, работают», — пояснил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что введенные ограничительные меры «неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии».

Ранее эстрадный певец Валерий Меладзе в своем Instagram критически отозвался о решении Москвы отменить новогодние шоу и снизить до 25% максимальную долю заполняемости концертных и театральных залов в связи с COVID-19. Он отметил, что артисты и люди, работающие с ними, «сидят без работы, без средств к существованию уже восемь месяцев».

Меладзе также поддержали продюсер Иосиф Пригожин и ряд других артистов.