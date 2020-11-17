Песков ответил на жалобы артистов о бедственном положении из-за пандемии

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Государство не планирует принимать какие-либо меры поддержки для артистов на фоне их жалоб на бедственное положение. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

 «Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Телесъемки и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, работают», — пояснил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что введенные ограничительные меры «неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии».

Ранее эстрадный певец Валерий Меладзе в своем Instagram критически отозвался о решении Москвы отменить новогодние шоу и снизить до 25% максимальную долю заполняемости концертных и театральных залов в связи с COVID-19. Он отметил, что артисты и люди, работающие с ними, «сидят без работы, без средств к существованию уже восемь месяцев». 

Меладзе также поддержали продюсер Иосиф Пригожин и ряд других артистов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2020, 21:12
    Гость: Лиценмер Haim

    Стгашно жить,агтисты с голода пухнут лицемегы ... Одного на кладбище давече видел, плачет: Один я теперь..остался .Зачем ти меня оставила ! Потом поворачивается смотрит кругом и давай радостно пританцовывать , хлопая по свои лодыжку, подпрыгивая: Один ,совсем один! Один ,совсем один! Меня не приметил , я сделал лицо марморный , как надгробный статуй.

  2. 17.11.2020, 20:55
    Гость: Радуга

    Я смотрю тут собрались все почитатели этих горе-артистов. Очень уместно вспомнили батюшку Крылова и прочитав все комментарии,прихожу к выводу,что ко всем жалобщикам пришла неотъемлемая народная "любовь". Такое впечатление,что сценарии всех их шоу,которые они 30 лет выплескивают на граждан России,пишут где угодно,но не в России. Это как же нужно ненавидеть своего зрителя,чтоб истязать своим "талантом" такое продолжительное время? А может им зарплату платят на Западе,в таком случае,к ним и обращайтесь за помощью,а причем тут Россия....

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