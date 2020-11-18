Подмосковного министра задержали за махинации с военным лесом

Фото с сайта wikimedia.org

Вице-премьера правительства Подмосковья — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина — задержали после обысков. Об этом сообщает «Коммерсант» на источники в Telegram. О том, что Следственный комитет задержал Куракина, также со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Преступления были совершены, когда Куракин занимал пост начальника департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны. В ДИО работали и два других фигуранта уголовного дела. По информации издания, в скором времени им предъявят обвинения, после чего следствие обратится с ходатайствами об избрании мер пресечения в суд.

Ранее СМИ писали, что ФСБ и СК проводят следственные действия с участием Куракина. В департамент Минобороны Куракин пришел на смену Евгении Васильевой, осужденной за мошенничество при продаже активов военного ведомства на пять лет колонии.

С 2008 по 2012 год Дмитрий Куракин был зампредседателя, а затем и главой комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.11.2020, 15:21
    Гость: философский вопрос возник

    а бывают ли не совершавшие преступлений государственные деятели?
    В ленте новость-СФ дал добро на задержание доброворядочного Михаила Меня..

  4. 18.11.2020, 15:05
    Гость: stalker

    Вот таких государственных деятелей растит наша государственная система, вертикаль власти. Уважаемый человек, награжденный лично президентом орденом "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, а заодно Орденом Дружбы. Да и на пост свой в МО РФ он попал с подачи нынешнего министра обороны страны Шойгу. Вот какое окружение у первых лиц нашего государства. А как случившееся описать ? Не оправдал оказанного ему высокого доверия ?

  5. 18.11.2020, 14:48
    Гость: Не Мойша

    У нас лесники поймали двух бедолаг за распиловкой давно заваленной ветром берёзы вместе с корнем.Результат конфискация пилы и по 2.5 года условно.Кашерно!

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