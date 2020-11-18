Подмосковного министра задержали за махинации с военным лесом

12:07 18.11.2020

Вице-премьера правительства Подмосковья — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина — задержали после обысков. Об этом сообщает «Коммерсант» на источники в Telegram. О том, что Следственный комитет задержал Куракина, также со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Преступления были совершены, когда Куракин занимал пост начальника департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны. В ДИО работали и два других фигуранта уголовного дела. По информации издания, в скором времени им предъявят обвинения, после чего следствие обратится с ходатайствами об избрании мер пресечения в суд.

Ранее СМИ писали, что ФСБ и СК проводят следственные действия с участием Куракина. В департамент Минобороны Куракин пришел на смену Евгении Васильевой, осужденной за мошенничество при продаже активов военного ведомства на пять лет колонии.

С 2008 по 2012 год Дмитрий Куракин был зампредседателя, а затем и главой комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.