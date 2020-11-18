Джихад vs дружба народов? Что последует за запретом на браки мусульман с иноверцами

13:52 18.11.2020

Духовное управление мусульман (ДУМ) России запретило браки мусульман с представителями других религий за редким исключением. Эксперты отреагировали на такое заявление по-разному

Одни сочли это предпосылкой джихада, другие считают, что за этим последует укрепление межконфессиональных взаимоотношений.

«Совет улемов постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории России недопустимы», — сообщается в заключении ДУМ.

В документе уточняется, что исключениями из правил должен заниматься местный муфтий. Например, если девушка признает существование Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и готова следовать предписаниям Корана, то она может выйти замуж за мусульманина. При этом брак мусульманки с тем, кто не относит себя к мусульманскому сообществу — вне зависимости от его взглядов и убеждений, недопустим.

К такому шагу Совет улемов ДУМ побудило «увеличение количества разводов, ослабление в обществе религиозных основ, отсутствие в семьях духовного воспитания».

«Сейчас в России заключается много межконфессиональных браков. Практика показывает, что в таких союзах дети, подрастая, не знают, к какой вере себя отнести, они могут ходить и в храм, и мечеть. Это отрицательно сказывается на их дальнейшем развитии как личности, так как утрачивается их национальная и религиозная идентичность. Кроме этого, в большинстве случаев межконфессиональные браки расторгаются из-за часто возникающих недопониманий между супругами или их родственниками», — отмечает зампред Совета улемов ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

При этом муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил РИА Новости, что «эти браки и не разрешали для того, чтобы запрещать». По его словам, мусульмане знают, что браки с представителями другой веры запрещены.

Однако иной позиции придерживаются в Татарстане. Как сообщили Inkazan в пресс-службе республиканского ДУМ, мусульманину дозволено вступать в брак с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи.

Кроме того, в Духовном собрании мусульман России тоже считают межконфессиональные браки возможными. «Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания», — отметил глава ДСМР муфтий Альбир Крганов, добавив, что предписания Совета улемов носят рекомендательный, а не обязательный характер. Он также отметил, что 25% браков в России являются межнациональными и межконфессиональными.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан напомнил, что в истории православия тоже появлялись подобные рекомендации, а «придерживаться единства в вере» — это нормально. По его мнению, рекомендация ДУМ не вызовет волну недоверия.

«Такая постановка вопроса существует и в нормах РПЦ. Там декларируется, что православная христианка не должна выходить за иноверца. Во многих правовых школах ислама тоже такой принцип есть. Это все не касается людей, живущих светской жизнью, которые строят свою жизнь, в том числе и семейную, в соответствии со своими принципами. Религиозная жизнь устанавливает свои принципы, светская жизнь — свои. Тем более это постановление одного из духовных управлений, которых у нас не один десяток», — также заявил «Газете.Ru» председатель духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов.

Глава Католической церкви Казани Андрей Старцев считает, что запрет может сказаться на практикующих верующих, которые будут осторожнее выбирать супругов. При этом он также рассказал, что в истории католичества тоже были подобные запреты.

Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев считает решение совета улемов Духовного управления мусульман «странным и неуместным». Однако, по его словам, в регионах с преобладающим мусульманским населением на это просто не обратят внимание. «Конечно, никаких последствий оно иметь не будет, кроме как будет лишний раздражающий фактор для межрелигиозного, межнационального мира», — приводит его слова РИА Новости.

Куда более негативно к заключению Духовного управления мусульман отнесся член комиссии Общественной палаты России по развитию культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло. По его мнению, смешанные браки являются «скрепой» государства, а ограничения могут привести к развалу России. Пожигайло полагает, что в этой ситуации нужно сделать выбор между «целостностью государства и целостностью теории». «В некотором смысле эти экстремальные ограничения попахивают чем-то из ваххабизма, из экстремального исламизма. Потому что на этом может не закончиться, понимаете, дальше там все эти истории, связанные с джихадом. В этом проблема», — говорит он.

Пожигайло отметил, что запрет ДУМ созвучен с позицией президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана. При этом эксперт выразил надежду, что это никак не связано между собой и инициатива управления мусульман не имеет ничего общего с провокациями из-за рубежа.

Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина, в свою очередь, выступила против запрета на браки мусульман с иноверцами. По ее мнению, он способен «посеять раздор и никому не нужные религиозные противоречия». «Любовь не знает ни расы, ни национальности, ни религии», — заявила Пушкина.

Дьякон Андрей Кураев в разговоре с «Новыми Известиями» назвал запрет на женитьбу мусульман на иноверках удивительным и неожиданным. «Это их внутреннее дело. Но на самом деле в этом есть некая необычность. Потому что в исламе всегда в порядке вещей считалось умыкать чужих невест. Не разрешалось своим девушкам выходить замуж за иноверцев-иностранцев. Для женщин это традиция. А вот мужчинам умыкнуть прекрасную половинку и обысламить считалось в порядке вещей», — отметил он.

По мнению Кураева, межконфессиональные взаимоотношения от этого запрета будут лучше. «Потому что чем больше забор, тем крепче дружба», — пояснил он.

Автор: Дарья Вознесенская