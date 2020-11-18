Путин заявил, что такси могли бы возить медиков по «понятному тарифу»

16:25 18.11.2020

Президент России Владимир Путин не исключил возможно того, что в условиях пандемии коронавируса такси могут начать возить медиков, но делать это необходимо по устойчивому и понятному тарифу.

Данную идею предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко, который отметил, что привлечение такси для быстрой доставки врачей к пациентам будет хорошей практикой. По словам Мурашко, в отдельных регионах для медиков в такси уже установлены минимальные тарифы, сообщает ТАСС.

При этом Владимир Путин отметил, что если использовать такси, то это нужно делать «по какому-то устойчивому, понятному тарифу, о котором местным властям нужно договариваться».

«Нельзя пускать на самотек, нельзя просто ограничиться формулировками, что обратились к тем, предложили этим, нужно "дожать" каждый вопрос и понять, как механизм работает, только тогда можно будет рассчитывать на результат», - добавил президент.