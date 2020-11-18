Путин заявил, что такси могли бы возить медиков по «понятному тарифу»

Президент России Владимир Путин не исключил возможно того, что в условиях пандемии коронавируса такси могут начать возить медиков, но делать это необходимо по устойчивому и понятному тарифу.

Данную идею предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко, который отметил, что привлечение такси для быстрой доставки врачей к пациентам будет хорошей практикой. По словам Мурашко, в отдельных регионах для медиков в такси уже установлены минимальные тарифы, сообщает ТАСС.

При этом Владимир Путин отметил, что если использовать такси, то это нужно делать «по какому-то устойчивому, понятному тарифу, о котором местным властям нужно договариваться». 

«Нельзя пускать на самотек, нельзя просто ограничиться формулировками, что обратились к тем, предложили этим, нужно "дожать" каждый вопрос и понять, как механизм работает, только тогда можно будет рассчитывать на результат», - добавил президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2020, 20:57
    Гость: Ну и ну

    От человека все зависит, и он ранее допускал какой-то непонятный тариф в стране. Это правильно?

  3. 18.11.2020, 20:09
    Гость: Не понял юмора

    Таксистам рынок отменить что ли? Неужто этот ковид уже и в бункер прокрался?

  5. 18.11.2020, 19:31
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Можету

    А не предвидя ли подобные мнения мой президент захотел под землю? Там машина не нужна.

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