Чубайс назвал позитивный результат от пандемии коронавируса
«Принуждение к цифре» стало одним из главных позитивных результатов пандемии коронавируса, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс на XIII Петербургском международном инновационном форуме, который проходит в онлайн-режиме.
«Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы. Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас», — цитирует Чубайса РБК.
Он отметил, что для компаний типа «Роснано» удаленная работа, — «это то, что может остаться в числе позитива, которому мы научились через негатив».
«Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло», — отметил Чубайс.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним...
Перевожу на русский с людоедского: благодаря фейковой "эпидемии", упырям пока удается загнать больше свободных людей в медицинско-цифровой концлагерь, а у детей отобрать человеческое общение со сверстниками и нормальное детство.
Народная мудрость: Послушав Чубайса, залепи ему в табло и обязательно потребуй с него компенсацию за ущерб.
саяно-шушенская не снится?
- преступник, его место на нарах.