Чубайс назвал позитивный результат от пандемии коронавируса

Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин

«Принуждение к цифре» стало одним из главных позитивных результатов пандемии коронавируса, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс на XIII Петербургском международном инновационном форуме, который проходит в онлайн-режиме.

«Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы. Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас», — цитирует Чубайса РБК.

Он отметил, что для компаний типа «Роснано» удаленная работа, — «это то, что может остаться в числе позитива, которому мы научились через негатив».

«Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло», — отметил Чубайс.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2020, 22:02
    Гость: Откровение Иоанна Богослова

    И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним...

  2. 19.11.2020, 21:49
    Гость: SS

    Перевожу на русский с людоедского: благодаря фейковой "эпидемии", упырям пока удается загнать больше свободных людей в медицинско-цифровой концлагерь, а у детей отобрать человеческое общение со сверстниками и нормальное детство.

  3. 19.11.2020, 21:15
    Гость: Юрий Спб

    Народная мудрость: Послушав Чубайса, залепи ему в табло и обязательно потребуй с него компенсацию за ущерб.

Все комментарии (11)
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