Чубайс назвал позитивный результат от пандемии коронавируса

19:52 19.11.2020

«Принуждение к цифре» стало одним из главных позитивных результатов пандемии коронавируса, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс на XIII Петербургском международном инновационном форуме, который проходит в онлайн-режиме.

«Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы. Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас», — цитирует Чубайса РБК.

Он отметил, что для компаний типа «Роснано» удаленная работа, — «это то, что может остаться в числе позитива, которому мы научились через негатив».

«Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло», — отметил Чубайс.