Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы

Председатель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал власти РФ признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам пенсий из бюджета, пишет РБК

Как говорится в заявлении Миронова, на текущий момент средняя страховая пенсия в стране едва превышает прожиточный минимум, а средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1,3 тысячи рублей. 

Политик отметил, что ситуацию не спасло и повышение пенсионного возраста. 

"Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — сказал Миронов, добавив, что действующая пенсионная система не обеспечит "достойных пенсий, она банкрот".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2020, 16:21
    Гость: ABCD

    Крах Путинизма произошел в 2006г. Только высокие цены на нефть смазывали это. В 2014 это уже оформилось в хроническое вставание с колен сидя на нефтяной игле.

  2. 20.11.2020, 15:40
    Гость: gvozd

    га га га..
    я знаю с какой "гениальной" индеей выскочат Социалисты - еще Больше Госдуарства, еще Больше Конфискацй!
    Государство все проср... и украло - надо больше Государства!

  3. 20.11.2020, 14:37
    Гость: За что боролись?

    Нам бы такие же пенсионное обеспечение, какое в государствах-монархиях мира. Да и народ живет там в среднем до 80-85 лет - тоже неплохо.
    Левые совсем не правые.

  4. 20.11.2020, 14:31
    Гость: Ну

    не он же один забивал гвозди в крышку гроба социализма. Нет эти чубайсята, гайдарята, грефята... пришли навсегда.

  5. 20.11.2020, 14:20
    Гость: надо сказать

    что у доллара за душой все же побольше,пока ему доверяет мировая экономика.А рубль и правда просто фантик пана Попандопуло из Свадьбы в Малиновке...

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