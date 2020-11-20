Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
Председатель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал власти РФ признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам пенсий из бюджета, пишет РБК.
Как говорится в заявлении Миронова, на текущий момент средняя страховая пенсия в стране едва превышает прожиточный минимум, а средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1,3 тысячи рублей.
Политик отметил, что ситуацию не спасло и повышение пенсионного возраста.
"Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — сказал Миронов, добавив, что действующая пенсионная система не обеспечит "достойных пенсий, она банкрот".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Крах Путинизма произошел в 2006г. Только высокие цены на нефть смазывали это. В 2014 это уже оформилось в хроническое вставание с колен сидя на нефтяной игле.
га га га..
я знаю с какой "гениальной" индеей выскочат Социалисты - еще Больше Госдуарства, еще Больше Конфискацй!
Государство все проср... и украло - надо больше Государства!
Нам бы такие же пенсионное обеспечение, какое в государствах-монархиях мира. Да и народ живет там в среднем до 80-85 лет - тоже неплохо.
Левые совсем не правые.
не он же один забивал гвозди в крышку гроба социализма. Нет эти чубайсята, гайдарята, грефята... пришли навсегда.
что у доллара за душой все же побольше,пока ему доверяет мировая экономика.А рубль и правда просто фантик пана Попандопуло из Свадьбы в Малиновке...