Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы

08:45 20.11.2020

Председатель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал власти РФ признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам пенсий из бюджета, пишет РБК.

Как говорится в заявлении Миронова, на текущий момент средняя страховая пенсия в стране едва превышает прожиточный минимум, а средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1,3 тысячи рублей.

Политик отметил, что ситуацию не спасло и повышение пенсионного возраста.

"Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — сказал Миронов, добавив, что действующая пенсионная система не обеспечит "достойных пенсий, она банкрот".