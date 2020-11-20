В Приморском крае введен режим ЧС из-за непогоды

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной стал циклон и непогода, приведшая к массовому отключению электричества, воды и тепла. К утру 20 ноября без электричества из-за аварий остались около 170 000 человек, без тепла — около 27 тыс. человек, сообщает "Коммерсант".

Последствия циклона привели к нарушениям на железной дороге: сбои зафиксированы в движении 97 поездов, 28 пригородных поездов отменено. Введение режима ЧС позволит краевым властям использовать средства резервного фонда для устранения последствий, сообщила пресс-служба правительства региона.

Жители региона скупают воду, газовые плитки и баллоны. На улицах по-прежнему остаются поваленные деревья и ветки. Правительство региона сообщилао о привлечении сил МЧС, армии и флота к устранению последствий циклона.

Власти охарактеризовали ситуацию как сложную. Восстановление электроснабжения во Владивостоке может занять несколько дней.

Непогода обрушилась на Приморский край в ночь на четверг, 19 ноября. На протяжении двух суток в регионе не прекращались осадки.  Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров. Подобного в Приморье не наблюдалось в течение последних 30 лет, пишет издание vtomske.ru.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2020, 18:04
    Гость: Где деньги, Зин?

    на подрезку деревьев в городах выделяются не малые суммы. Почему они к зиме оказались не подрезанными и большими ветвями падали на автомобили и проезжие части?

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