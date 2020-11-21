Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании

МИД РФ сообщил о введении ответных персональных санкций в отношении граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - цитирует заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой "Интерфакс".

Ранее, напомнили в российском МИДе, "под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в июле 2020 года объявило о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц нашей страны в рамках так называемого "дела Магнитского".

В связи с этим Захарова заявила: "По всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание". Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя".

Она уточнила, что ответный российский список введен в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа", - отметила Захарова.

В начале июля стало известно, что Великобритания ввела индивидуальные санкции в отношении 25 россиян, которые, как считают в Лондоне, были причастны к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году в следственном изоляторе "Бутырка".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 21.11.2020, 20:34
    Гость: кю

    После полугода "исчерпывающих комментариев и разъяснений" вспомнить о государственном суверенитете - это уже достижение.

Все комментарии (16)
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