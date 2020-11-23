Рогозин подал в суд на СМИ, назвавшие его «гробовщиком российского космоса»

21:03 23.11.2020

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал 300 тыс. руб. от трех СМИ за статьи, в которых он назван «гробовщиком российского космоса». Ответчики — ООО «Неоход-медиа», ООО «ПремьерМедиаИнвест» и АО ИД «Аргументы недели».

Речь идет о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Эти материалы основаны на публикации «Новых Известий» от 1 октября 2018 года, в которой журналисты вместе с экспертами анализируют проблемы российской космонавтики, пишет «Коммерсант».

Дмитрий Рогозин требует признать порочащими фразы о том, что он станет «гробовщиком российского космоса», «под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами», а также высказывание, что «Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

Глава «Роскосмоса» просит признать эту информацию порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, обязать СМИ удалить публикации и взыскать с них моральную компенсацию в размере 300 тыс. руб.