Рогозин подал в суд на СМИ, назвавшие его «гробовщиком российского космоса»

Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал 300 тыс. руб. от трех СМИ за статьи, в которых он назван «гробовщиком российского космоса». Ответчики — ООО «Неоход-медиа», ООО «ПремьерМедиаИнвест» и АО ИД «Аргументы недели».

Речь идет о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Эти материалы основаны на публикации «Новых Известий» от 1 октября 2018 года, в которой журналисты вместе с экспертами анализируют проблемы российской космонавтики, пишет «Коммерсант».

Дмитрий Рогозин требует признать порочащими фразы о том, что он станет «гробовщиком российского космоса», «под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами», а также высказывание, что «Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

Глава «Роскосмоса» просит признать эту информацию порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, обязать СМИ удалить публикации и взыскать с них моральную компенсацию в размере 300 тыс. руб. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2020, 03:52
    Гость: 007

    Он не гробовщик, он перереформатор!!! Он из роскосмоса сделает скоро строительную фирмочку!!!

  3. 24.11.2020, 02:46
    Гость: Zahar

    Не надо умничать, философ и по совместительству журналист руководит Роскосмосом, что в путинской России последних инженеров уничтожили?

  4. 24.11.2020, 01:20
    Гость: www

    Я хочу возглавить. По сути, если переместить Россию на 4ую строчку по количеству запусков, пропустив вперёд Францию, можно до 0 аварииность снизить. У меня получиться. Будет чем гордиться. Главное, чтоб Северная Корея на 5ую строчку нас не выкинула.

  5. 24.11.2020, 01:09
    Гость: Это катастрофа

    у нас гуманитарии руководят космосом, торгаши и бывшие партработники - армией, проходимцы - роснано, разведчики - добычей нефти, про государство лучше промолчу, и всюду воровство, непрофессионализм, профнепригодность.

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