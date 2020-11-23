Рогозин подал в суд на СМИ, назвавшие его «гробовщиком российского космоса»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал 300 тыс. руб. от трех СМИ за статьи, в которых он назван «гробовщиком российского космоса». Ответчики — ООО «Неоход-медиа», ООО «ПремьерМедиаИнвест» и АО ИД «Аргументы недели».
Речь идет о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Эти материалы основаны на публикации «Новых Известий» от 1 октября 2018 года, в которой журналисты вместе с экспертами анализируют проблемы российской космонавтики, пишет «Коммерсант».
Дмитрий Рогозин требует признать порочащими фразы о том, что он станет «гробовщиком российского космоса», «под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами», а также высказывание, что «Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».
Глава «Роскосмоса» просит признать эту информацию порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, обязать СМИ удалить публикации и взыскать с них моральную компенсацию в размере 300 тыс. руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он не гробовщик, он перереформатор!!! Он из роскосмоса сделает скоро строительную фирмочку!!!
я инженер электронщик уверен что справился бы лучше чем журналист
Не надо умничать, философ и по совместительству журналист руководит Роскосмосом, что в путинской России последних инженеров уничтожили?
Я хочу возглавить. По сути, если переместить Россию на 4ую строчку по количеству запусков, пропустив вперёд Францию, можно до 0 аварииность снизить. У меня получиться. Будет чем гордиться. Главное, чтоб Северная Корея на 5ую строчку нас не выкинула.
у нас гуманитарии руководят космосом, торгаши и бывшие партработники - армией, проходимцы - роснано, разведчики - добычей нефти, про государство лучше промолчу, и всюду воровство, непрофессионализм, профнепригодность.