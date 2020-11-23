Владимир Путин подписал закон о налоге для богатых

14:55 23.11.2020

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%. Речь идет о доходах, которые превышают сумму в 5 миллионов рублей в год.

Закон официально вступит в силу 1 января 2021 года. В нем предусмотрено несколько исключений. Так, неизменной (13%) ставка останется в случае продажи личного имущества, а также повышение не будет распространяться на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Повысить ставку налога на доходы богатых Путин предложил в июне в своем обращении к россиянам. Дополнительные поступления в бюджет, которые обеспечит повышение налога, планируют направить на лечение тяжело больных детей.

В России много лет существовала плоская шкала налогообложения. Неоднократно в СМИ появлялись публикации о том, что рассматривается возможность перехода к прогрессивной шкале, но и правительство, и президент это отрицали.