Владимир Путин подписал закон о налоге для богатых
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%. Речь идет о доходах, которые превышают сумму в 5 миллионов рублей в год.
Закон официально вступит в силу 1 января 2021 года. В нем предусмотрено несколько исключений. Так, неизменной (13%) ставка останется в случае продажи личного имущества, а также повышение не будет распространяться на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Повысить ставку налога на доходы богатых Путин предложил в июне в своем обращении к россиянам. Дополнительные поступления в бюджет, которые обеспечит повышение налога, планируют направить на лечение тяжело больных детей.
В России много лет существовала плоская шкала налогообложения. Неоднократно в СМИ появлялись публикации о том, что рассматривается возможность перехода к прогрессивной шкале, но и правительство, и президент это отрицали.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а Работать "бедные артисты" не пробовали?
как все кровосы задолбали..
еще в 19м веке критики либерализма указывали что социалисты манипулируют неистребимой жаждой части человечества - жить за чужой счет.
/Они были//
А почему- были? Они есть и рядом. Рано радуетесь. Весь ужас ещё впереди.
ответ бедным артистам.
Этo же все же, все же, чтo нажитo непoсильным трудoм, все пoгиблo!
Тут уместно напомнить, что этот же Путин и отменил налог на богатых. когда пришел к власти, первое что он сделал, снизил ельцинские 35% до 13%. Зато теперь как попиариться на двух процентах сможет. Мерзко.