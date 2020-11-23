Владимир Путин подписал закон о налоге для богатых

Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%. Речь идет о доходах, которые превышают сумму в 5 миллионов рублей в год.

Закон официально вступит в силу 1 января 2021 года. В нем предусмотрено несколько исключений. Так, неизменной (13%) ставка останется в случае продажи личного имущества, а также повышение не будет распространяться на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Повысить ставку налога на доходы богатых Путин предложил в июне в своем обращении к россиянам. Дополнительные поступления в бюджет, которые обеспечит повышение налога, планируют направить на лечение тяжело больных детей.

В России много лет существовала плоская шкала налогообложения. Неоднократно в СМИ появлялись публикации о том, что рассматривается возможность перехода к прогрессивной шкале, но и правительство, и президент это отрицали.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2020, 22:45
    Гость: gvozd

    а Работать "бедные артисты" не пробовали?
    как все кровосы задолбали..
    еще в 19м веке критики либерализма указывали что социалисты манипулируют неистребимой жаждой части человечества - жить за чужой счет.

  2. 23.11.2020, 21:47
    Гость: макар

    /Они были//
    А почему- были? Они есть и рядом. Рано радуетесь. Весь ужас ещё впереди.

  5. 23.11.2020, 21:08
    Гость: Гость

    Тут уместно напомнить, что этот же Путин и отменил налог на богатых. когда пришел к власти, первое что он сделал, снизил ельцинские 35% до 13%. Зато теперь как попиариться на двух процентах сможет. Мерзко.

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