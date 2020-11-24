Медведев предложил материально компенсировать ненормированный рабочий день

19:09 24.11.2020

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев (председатель «Единой России») предложил ввести материальные выплаты в качестве компенсации за ненормированный рабочий день.

В настоящее время работник может рассчитывать только на дополнительный трехдневный отпуск, чем, по словам Медведева, довольно часто злоупотребляют работодатели.

«Возможны разные пути решения этой проблемы – от увеличения продолжительности дополнительного отпуска за внеурочную работу до введения за нее материальной компенсации», - заявил Медведев.

Ранее Медведев отмечал, что российское трудовое законодательство нужно адаптировать с учетом влияния пандемии коронавируса. В то же время в «Единой России» обещали изучить понятие «ненормированный рабочий день» и решить вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости.