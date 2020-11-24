Медведев предложил материально компенсировать ненормированный рабочий день
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев (председатель «Единой России») предложил ввести материальные выплаты в качестве компенсации за ненормированный рабочий день.
В настоящее время работник может рассчитывать только на дополнительный трехдневный отпуск, чем, по словам Медведева, довольно часто злоупотребляют работодатели.
«Возможны разные пути решения этой проблемы – от увеличения продолжительности дополнительного отпуска за внеурочную работу до введения за нее материальной компенсации», - заявил Медведев.
Ранее Медведев отмечал, что российское трудовое законодательство нужно адаптировать с учетом влияния пандемии коронавируса. В то же время в «Единой России» обещали изучить понятие «ненормированный рабочий день» и решить вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
его Вова куда-нибудь послом отправит, что ли?
Вместе с его "послихой", которая в пеньюаре в свет выходила?
Уже давно не смешно.
И это чудо-юдо хвастается что закончил юрфак?
Переработал юрЫст. Заговариваться начал.
Пусть этот ..... не плодить новые сверхгениальные идеи, а заглянет в ТК - там все это русским по белому прописано со времен первого КЗоТа
предложил ввести материальные выплаты в качестве компенсации за
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/11/24/dmitrii-medvedev/882944-medvedev-predlozhil-materialno-kompensirovat-nenormirova
Где безопасность, где трудовое законодательство...не вижу связи.
Ой, не к добру ДАМ разговорился, не к добру...
Политолог Соловей , лысый такой, считает что ДАМ один из претендентов на пост президента... в скором будущем.