Медведев предложил материально компенсировать ненормированный рабочий день

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев (председатель «Единой России») предложил ввести материальные выплаты в качестве компенсации за ненормированный рабочий день.

В настоящее время работник может рассчитывать только на дополнительный трехдневный отпуск, чем, по словам Медведева, довольно часто злоупотребляют работодатели.

«Возможны разные пути решения этой проблемы – от увеличения продолжительности дополнительного отпуска за внеурочную работу до введения за нее материальной компенсации», - заявил Медведев.

Ранее Медведев отмечал, что российское трудовое законодательство нужно адаптировать с учетом влияния пандемии коронавируса. В то же время в «Единой России» обещали изучить понятие «ненормированный рабочий день» и решить вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 00:41
    Гость: Может,

    его Вова куда-нибудь послом отправит, что ли?
    Вместе с его "послихой", которая в пеньюаре в свет выходила?
    Уже давно не смешно.

  4. 24.11.2020, 22:04
    Гость: Злой доктор

    Пусть этот ..... не плодить новые сверхгениальные идеи, а заглянет в ТК - там все это русским по белому прописано со времен первого КЗоТа

  5. 24.11.2020, 21:55
    Гость: Зампредседателя Совбеза......

    предложил ввести материальные выплаты в качестве компенсации за

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/11/24/dmitrii-medvedev/882944-medvedev-predlozhil-materialno-kompensirovat-nenormirova

    Где безопасность, где трудовое законодательство...не вижу связи.
    Ой, не к добру ДАМ разговорился, не к добру...
    Политолог Соловей , лысый такой, считает что ДАМ один из претендентов на пост президента... в скором будущем.

Все комментарии (13)
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