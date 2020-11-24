Глава Минприроды предложил провести «генеральную уборку» в Арктике

Фото с сайта Pixabay.com

Новый глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в Арктике следует провести «генеральную уборку». Об этом чиновник сказал на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, пишет РБК.

По мнению Козлова, прежде всего необходимо избавиться от свалок на побережьях и в национальных парках.

«Арктике нужна генеральная уборка! Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа», — сказал глава ведомства.

Речь идет о пустых бочках и другом металлоломе, который остался в Заполярье со времен СССР. По словам министра, уборка принесет пользу для туриндустрии. Как отметил Козлов, норвежский Шпицберген за год посещают 70 тысяч туристов, между тем национальный парк «Русская Арктика», в котором «до сих пор не убраны 10 тысяч тонн бочек», — всего 1 тысяча человек. Вопрос о реформировании системы обращения с отходами уже обсужден с гендиректором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым.

Осенью 2019 года сообщалось, что за пять лет военные экологи Центрального военного округа (ЦВО) убрали 4,5 тысячи тонн мусора и лома с территории Арктики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2020, 20:44
    Гость: Вадим

    Прикольно,ведут борьбу с ржавыми бочками (которые сами могут сгнить, и без борьбы) а ядерные отходы из ЕС, завозят в РФ.

  2. 24.11.2020, 19:39
    Гость: Сергей

    Ну а почему бы не предложить генеральную уборку в коридорах власти, начиная с Москвы и до самых до окраин. Сколько бы высвободилось денег для дефицитного бюджета.

  3. 24.11.2020, 18:09
    Гость: Петр

    в соседней статье режут финансирование здравоохранения , а этот ... уборку затеял - видать очередной распил готовит. Кто будет проверять куда деньги ушли?
    Очередной распил - пляски на костях...

  5. 24.11.2020, 17:36
    Гость: Ну

    так вроде уже проводили. Может теперь на Антарктиде? А в водоемах пусть плавают нефтепродукты и дохлая рыба. А леса пусть горят и вырубаются. Везде должен быть порядок на всей территории если у власти патриоты, а не вахтовики. Леса должны охраняться и высаживаться новые, водоемы должны быть прозрачными, поля вспаханы и засеяны, а улицы и дворы чистыми.

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