Глава Минприроды предложил провести «генеральную уборку» в Арктике
Новый глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в Арктике следует провести «генеральную уборку». Об этом чиновник сказал на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, пишет РБК.
По мнению Козлова, прежде всего необходимо избавиться от свалок на побережьях и в национальных парках.
«Арктике нужна генеральная уборка! Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа», — сказал глава ведомства.
Речь идет о пустых бочках и другом металлоломе, который остался в Заполярье со времен СССР. По словам министра, уборка принесет пользу для туриндустрии. Как отметил Козлов, норвежский Шпицберген за год посещают 70 тысяч туристов, между тем национальный парк «Русская Арктика», в котором «до сих пор не убраны 10 тысяч тонн бочек», — всего 1 тысяча человек. Вопрос о реформировании системы обращения с отходами уже обсужден с гендиректором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым.
Осенью 2019 года сообщалось, что за пять лет военные экологи Центрального военного округа (ЦВО) убрали 4,5 тысячи тонн мусора и лома с территории Арктики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прикольно,ведут борьбу с ржавыми бочками (которые сами могут сгнить, и без борьбы) а ядерные отходы из ЕС, завозят в РФ.
Ну а почему бы не предложить генеральную уборку в коридорах власти, начиная с Москвы и до самых до окраин. Сколько бы высвободилось денег для дефицитного бюджета.
в соседней статье режут финансирование здравоохранения , а этот ... уборку затеял - видать очередной распил готовит. Кто будет проверять куда деньги ушли?
Очередной распил - пляски на костях...
Пусть начинает прямо завтра.
так вроде уже проводили. Может теперь на Антарктиде? А в водоемах пусть плавают нефтепродукты и дохлая рыба. А леса пусть горят и вырубаются. Везде должен быть порядок на всей территории если у власти патриоты, а не вахтовики. Леса должны охраняться и высаживаться новые, водоемы должны быть прозрачными, поля вспаханы и засеяны, а улицы и дворы чистыми.