Глава Минприроды предложил провести «генеральную уборку» в Арктике

15:39 24.11.2020

Новый глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в Арктике следует провести «генеральную уборку». Об этом чиновник сказал на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, пишет РБК.

По мнению Козлова, прежде всего необходимо избавиться от свалок на побережьях и в национальных парках.

«Арктике нужна генеральная уборка! Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа», — сказал глава ведомства.

Речь идет о пустых бочках и другом металлоломе, который остался в Заполярье со времен СССР. По словам министра, уборка принесет пользу для туриндустрии. Как отметил Козлов, норвежский Шпицберген за год посещают 70 тысяч туристов, между тем национальный парк «Русская Арктика», в котором «до сих пор не убраны 10 тысяч тонн бочек», — всего 1 тысяча человек. Вопрос о реформировании системы обращения с отходами уже обсужден с гендиректором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым.

Осенью 2019 года сообщалось, что за пять лет военные экологи Центрального военного округа (ЦВО) убрали 4,5 тысячи тонн мусора и лома с территории Арктики.