Forbes назвал «Яндекс» лучшим работодателем России
Компания "Яндекс" возглавила рейтинг лучших работодателей России бизнес-издания Forbes.
Отмечается, что годом ранее "Яндекс" занимал четвертую строчку данного рейтинга, однако компании удалось улучшить свои позиции, сместив лидера 2019 года компанию "Норникель".
"Сотрудники Yandex могут рассчитывать на высокие зарплаты, в штаб-квартире в деловом квартале "Красная роза" у них есть доступ ко всем необходимым бытовым услугам, от душевых до химчисток", - отмечает Forbes.
Вторую строчку рейтинга занимает алмазодобывающая компания "АЛРОСА", замыкает тройку лучших работодателей Тинькофф Банк.
Всего список содержит 50 различных компаний. В первую десятку также попали "СИБУР Холдинг", Газпромбанк, производитель парфюмерии и косметики Splat, ВТБ, Сбербанк, МТС и золотодобывающая компания "Полюс".
Свой рейтинг Forbes составлял на основании таких критериев, как средняя зарплата, обучение сотрудников, соцпакет, условия труда, создание новых рабочих мест, благотворительность, инвестиции в инфраструктуру, экологическая политика организации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Практически все IT-кампании страны и в особенности Yandex это конспирологические структуры, где хозяевами являются конспирологические персонажи с двойным/тройным гражданством. Зашоренная дикая кадровая политика при чем с поддержкой на государственном уровне. Это одна из причин того, что несмотря на многочисленные пустые декларации власти все последние 30 лет Россия как национальное суверенное государство не развивается.
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Про Yandex и про его сервера и про его хозяев уже неоднократно писали, но антирусское лобби либерал-космополитов, доминирующее сегодня во власти, тупо гнет и проводит свою разрушительную политику, которую правильно называть антинациональной и антигосударственной.