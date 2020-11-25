Песков заявил, что не слышал о «подруге» Путина и его внебрачной дочери

23:15 25.11.2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о якобы «петербургской подруге» его шефа Владимира Путина и не читал журналистское расследование по этому поводу.

Как сообщает «Интерфакс», на вопрос о петербурженке по имени Светлана Кривоногих, которую ряд СМИ назвали «близкой подругой» Путина, Песков ответил, что вообще первый раз слышит «о такой женщине. «Ничего не могу вам сказать на этот счет. Никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю», — сказал представитель Кремля.

Ранее в нескольких СМИ было опубликовано журналистское расследование о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Ее назвали «близкой подругой» Путина. Также писали, что она в начале 2000-х годов вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия», что ей принадлежит несколько объектов элитной недвижимости в Петербурге, Москве и Сочи. А в 2003 году она якобы родила дочь от действующего президента России. В копиях документов, с которыми ознакомился „Проект“, отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество — Владимировна.

Бывшие соседи женщины по коммуналке заявили, что она «близко знакома» с неким «большим чиновником» и именно это знакомство привело к богатству.

Как сообщают СМИ, у женщины есть квартира на Каменном острове, «которую Кривоногих купила в 2004 году у компании, связанной с банком „Россия“».

Расследователи утверждают, что Кривоногих является совладелицей расположенного на севере Ленинградской области горнолыжного курорта «Игора». Комплекс расположен в 40 километрах от небезызвестного дачного кооператива «Озеро». Отмечается, что Владимир Путин приезжал на открытие комплекса в 2006 году, а в 2013 году в «Игоре» праздновали свадьбу Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов.

Общие активы Кривоногих и ее семьи авторы расследования оценивают в 7,7 млрд рублей, пишет Росбалт.