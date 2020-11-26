Спрос на курьеров в России взлетел втрое осенью

15:56 26.11.2020

Этой осенью спрос на курьеров по России вырос в три раза по сравнению с весенним периодом 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса «Авито Работа». Аналитики связывают это с ростом числа заражений COVID-19.

«На фоне опасений по поводу нового локдауна из-за второй волны пандемии количество вакансий увеличилось на 170% по сравнению с прошлым годом», — говорится в релизе «Авито».

Число предложений в данной сфере выросло по сравнению с мартом-апрелем на 209%. В результате осенью российские курьеры стали в три раза более востребованы у работодателей, чем весной.

Отмечается, что около 19% вакансий курьеров приходятся на Москву и около 7% — на Петербург. Заметнее спрос на курьеров вырос в Омске (+434%), Красноярске (+378%) и Барнауле (+344%). В то же время средняя зарплата курьеров, согласно исследованию, снизилась на 16% по сравнению с весной 2020 года, но выросла на 5% по сравнению с осенью 2019 года. Сейчас она составляет порядка 42 тысяч рублей.