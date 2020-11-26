Спрос на курьеров в России взлетел втрое осенью
Этой осенью спрос на курьеров по России вырос в три раза по сравнению с весенним периодом 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса «Авито Работа». Аналитики связывают это с ростом числа заражений COVID-19.
«На фоне опасений по поводу нового локдауна из-за второй волны пандемии количество вакансий увеличилось на 170% по сравнению с прошлым годом», — говорится в релизе «Авито».
Число предложений в данной сфере выросло по сравнению с мартом-апрелем на 209%. В результате осенью российские курьеры стали в три раза более востребованы у работодателей, чем весной.
Отмечается, что около 19% вакансий курьеров приходятся на Москву и около 7% — на Петербург. Заметнее спрос на курьеров вырос в Омске (+434%), Красноярске (+378%) и Барнауле (+344%). В то же время средняя зарплата курьеров, согласно исследованию, снизилась на 16% по сравнению с весной 2020 года, но выросла на 5% по сравнению с осенью 2019 года. Сейчас она составляет порядка 42 тысяч рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я вот смотрю сейчас на всех этих мальчиков - не только курьеров, а вообще, и просто удивляюсь. В смысле я всегда считала, что мужчины намного ленивее женщин, и им все пофиг - ну что касается работы. А сейчас смотрю и думаю - как времена поменялись. Оказывается, что это я на самом деле пофигистка, к тому же западлистка. Для меня вообще шаг ступить по золотому - я лишний раз точно не напрягусь. Да нет - это на самом деле скорее хорошо, чем плохо. Из-за своей безграничной лени я просто обязана включать мозги - ну чтобы лишний раз не напрягаться. А у меня КПД при этом получается больше ста процентов - на что только не способен человек, чтобы не работать. У меня же мозги работают только в одном направлении - чтоб такое придумать, чтобы ничего не делать. Нет, ну что-то конечно я все же делаю, но это скорее развлекуха, нежели работа. Работа - это когда по принуждению, а добровольно может быть только развлечение. В смысле я думаю, что раньше мужики больше включали мозги, чтобы особо не напрягаться. А сейчас они настолько отупели или им просто думать лень, что вынуждены пахать за копейки. А это называется ни что иное, как деградация. И вы ещё удивляетесь, почему бабы вами командуют...
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