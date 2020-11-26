Спрос на курьеров в России взлетел втрое осенью

Фото с сайта twitter.com

Этой осенью спрос на курьеров по России вырос в три раза по сравнению с весенним периодом 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса «Авито Работа». Аналитики связывают это с ростом числа заражений COVID-19.

«На фоне опасений по поводу нового локдауна из-за второй волны пандемии количество вакансий увеличилось на 170% по сравнению с прошлым годом», — говорится в релизе «Авито».

Число предложений в данной сфере выросло по сравнению с мартом-апрелем на 209%. В результате осенью российские курьеры стали в три раза более востребованы у работодателей, чем весной.

Отмечается, что около 19% вакансий курьеров приходятся на Москву и около 7% — на Петербург. Заметнее спрос на курьеров вырос в Омске (+434%), Красноярске (+378%) и Барнауле (+344%). В то же время средняя зарплата курьеров, согласно исследованию, снизилась на 16% по сравнению с весной 2020 года, но выросла на 5% по сравнению с осенью 2019 года. Сейчас она составляет порядка 42 тысяч рублей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2020, 18:23
    Гость: Гость

    Я вот смотрю сейчас на всех этих мальчиков - не только курьеров, а вообще, и просто удивляюсь. В смысле я всегда считала, что мужчины намного ленивее женщин, и им все пофиг - ну что касается работы. А сейчас смотрю и думаю - как времена поменялись. Оказывается, что это я на самом деле пофигистка, к тому же западлистка. Для меня вообще шаг ступить по золотому - я лишний раз точно не напрягусь. Да нет - это на самом деле скорее хорошо, чем плохо. Из-за своей безграничной лени я просто обязана включать мозги - ну чтобы лишний раз не напрягаться. А у меня КПД при этом получается больше ста процентов - на что только не способен человек, чтобы не работать. У меня же мозги работают только в одном направлении - чтоб такое придумать, чтобы ничего не делать. Нет, ну что-то конечно я все же делаю, но это скорее развлекуха, нежели работа. Работа - это когда по принуждению, а добровольно может быть только развлечение. В смысле я думаю, что раньше мужики больше включали мозги, чтобы особо не напрягаться. А сейчас они настолько отупели или им просто думать лень, что вынуждены пахать за копейки. А это называется ни что иное, как деградация. И вы ещё удивляетесь, почему бабы вами командуют...

Выбор читателей
В Петербурге убили мужчину после просьбы надеть маску в маршрутке
Дореволюционное московское метро – битва лебедя, рака и щуки
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
Героизация нацизма: ООН против, а США и Украина – за?
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Хлебокомбинат «Пролетарец» © KM.RU, Кирилл Зыков
Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минфин оценил риск санкций против российского госдолга
Коронавирус заставил полюбить жителей России фильмы-катастрофы
Коронавирус заставил полюбить жителей России фильмы-катастрофы
Только четверть россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения
Здание Госдумы России
Заморозку накопительных пенсий продлили до конца 2023 года
Меркель хочет закрыть все горнолыжные курорты Европы
Фото с сайта spaceflight.nasa.gov
В РКК «Энергия» предупредили о лавинообразном выходе систем МКС из строя
Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране