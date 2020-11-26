В РКК «Энергия» предупредили о лавинообразном выходе систем МКС из строя

18:04 26.11.2020

Ряд элементов Международной космической станции серьезно поврежден и не подлежит замене. После 2025 года системы станции начнут «лавинообразно» выходить из строя. Об этом сообщил замглавы РКК «Энергия» Владимир Соловьев на совете Российской академии наук (РАН) по космосу.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — приводит его слова портал «Вся наука».

Как отметил замглавы РКК «Энергия», в течение ближайших пяти лет Россия имеет обязательства по поддержанию функционирования МКС, но после 2025 года траты станут «слишком велики» и «достигнут 10-15 млрд рублей» ежегодно. По мнению Соловьева, вместо этого стоит сосредоточиться на проекте Российской орбитальной служебной станции (РОСС), разрабатываемой «Энергией».

Позднее СМИ сообщили, что исполнительный директор Роскосмоса Сергей Кривалев «отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции. Чиновник также подчеркнул, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока».

«Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по этим темам», — сообщили в госкорпорации.

При этом в Роскосмосе подтвердили, что ожидают от «Энергии» предложений по новой многофункциональной орбитальной станции, которые после рассмотрения научно-техническим советом ведомства будут доложены в правительство.