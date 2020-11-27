В Москве планируют ввести электронные паспорта в пилотном режиме
Электронный паспорт гражданина планируется ввести в пилотном проекте в Москве до 1 декабря 2021 года.
Как пишет ТАСС, к этому времени планируется осуществить подготовительные работы правового и технического характера.
Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1, похожую на банковскую, с электронным носителем информации российского производства. На нем будет размещена вся информация, содержащаяся в действующем бумажном паспорте. Главные сведения о гражданине будут указаны на самой карте.
Пластиковую карту будет дополнять специальное мобильное приложение. По мнению разработчиков, это обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и "станет ключом к государственным и коммерческим услугам".
Отмечается, что паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью. При его утере появится возможность быстрой блокировки документа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, у нас ввели. Но Вы даже не представляете на сколько эта фигня неудобная. Неудобная всем, во всём и для всех. Но. Она имеет два плюса: охрененный гешефт (копеечная себестоимость болванки в купе с некопеечной отпускной ценой), сбор и передача заокеанским хозяевам биометрических данных о населении. Ага, при выдаче ОБЯЗАТЕЛЬНО будут снимать "пальчики".
Даже в такой бедной стране как Украина, такие давно выдали и особенно не заморачивались, а у нас минимум лет 15 уже говорят что когда то они будут)))
очередное нарушение конституции рф неприкасаемым Князем всея мосвкы собяниным...
когда его уже на нары этапом отправят?
он уже столько законов нарушил, что ему сидеть до канца жизни надо.
это все та же идентификационная карта, насильно продвигаемая на западе всеми правдами и неправдами.
у человека по закону есть только один документ - паспорт.
проблема для американских Социалистов-фашистов однако в том, что на территории сша нет закона Обязывающего иметь паспорт - только если вы персекете границу страны.
фашизм всегда начинается с Идентификции.
нет Идентификации - нет Фашизма.
Государство не может вас терроризировать и вести слежку, если у вас нет регистрации и документа о регистрации.
вот потому в сша была придумана идетификационная карта, а марионетки Кагала по всему миру(собянин) тут же начали внедрять что хозяин приказал - несмотря на Очевидную ненужность еще одного документа для европейцев например и дарагих рассеянов.
Создать цифровой не преминут концлагерь:
Согласен иль нет жить дурак дураком,
А быть у них каждому под колпаком!
первыми применили грабители, а ИИ поставили на службу чиновники.