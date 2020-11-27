В Москве планируют ввести электронные паспорта в пилотном режиме

14:10 27.11.2020

Электронный паспорт гражданина планируется ввести в пилотном проекте в Москве до 1 декабря 2021 года.

Как пишет ТАСС, к этому времени планируется осуществить подготовительные работы правового и технического характера.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1, похожую на банковскую, с электронным носителем информации российского производства. На нем будет размещена вся информация, содержащаяся в действующем бумажном паспорте. Главные сведения о гражданине будут указаны на самой карте.

Пластиковую карту будет дополнять специальное мобильное приложение. По мнению разработчиков, это обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и "станет ключом к государственным и коммерческим услугам".

Отмечается, что паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью. При его утере появится возможность быстрой блокировки документа.