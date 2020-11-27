Россияне смогут задать свои вопросы Путину через специальное приложение

12:53 27.11.2020

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии. Она состоится 17 декабря.

Отмечается, что Путин выйдет на связь из своей резиденции.

"Традиционное ежегодное мероприятие в этом году будет дополнено элементами прямой линии. Волонтеры ОНФ, как и обещал президент, будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Как пишет РИА Новости, россияне смогут задать свои вопросы главе государства через специальное приложение "Москва-Путину". Оно будет доступно для скачивания 6 декабря.

С его помощью россияне смогут задать вопрос в традиционной форме или записать видео. Кроме того, в приложении можно будет посмотреть трансляцию пресс-конференции.