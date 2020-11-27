Россияне смогут задать свои вопросы Путину через специальное приложение
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии. Она состоится 17 декабря.
Отмечается, что Путин выйдет на связь из своей резиденции.
"Традиционное ежегодное мероприятие в этом году будет дополнено элементами прямой линии. Волонтеры ОНФ, как и обещал президент, будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Как пишет РИА Новости, россияне смогут задать свои вопросы главе государства через специальное приложение "Москва-Путину". Оно будет доступно для скачивания 6 декабря.
С его помощью россияне смогут задать вопрос в традиционной форме или записать видео. Кроме того, в приложении можно будет посмотреть трансляцию пресс-конференции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Много ли буйных с этого ресурса захочет раскрывать свои персональные данные в приложении))?
главный вопрос когда - повезут на катафалке.
приложения: президент, премьер, госдума, (сф использовать никто не будет), губернатор, мэр.
что это он?
Путину верить - себя не уважать!