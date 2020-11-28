Песков анонсировал послание президента Федеральному собранию в 2021 году
Послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти уже после Нового года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что до конца 2020-ого мероприятие проводить не планировали. Он подчеркнул, что обязанности выступить именно в этом календарном году у президента нет.
"Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет", — приводит слова Пескова РИА Новости.
Последний раз президент России обращался с посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020 года в Центральном выставочном зале "Манеж".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как ему не стыдно!
По телеку.
Он теперь в нем живет.
Всех бандеровцев пошлют.
он тоже пошлет по смартфону?