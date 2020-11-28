Песков анонсировал послание президента Федеральному собранию в 2021 году

© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти уже после Нового года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что до конца 2020-ого мероприятие проводить не планировали. Он подчеркнул, что обязанности выступить именно в этом календарном году у президента нет.

"Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Последний раз президент России обращался с посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020 года в Центральном выставочном зале "Манеж".

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