Умер бывший глава РАН Владимир Фортов

В воскресенье утром в возрасте 74 лет ушел из жизни бывший глава Российской академии наук Владимир Фортов. Он болел коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАН.

"Владимир Евгеньевич болел, у него была коронавирусная инфекция. И, к несчастью, в 4.40 утра сегодня его не стало", - сказал собеседник агентства.

Владимир Фортов - советский и российский физик, академик Российской академии наук. Он возглавлял РАН в 2013-2017 годах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.11.2020, 17:08
    Гость: Да

    Жаль...сильный специалист..физика ядерного взрыва..

    Институт высоких температур..

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    Возраст такой, уже трудно выжить при наличии короны..

    А мог бы работать и работать, умные учёные приносят пользу до 80 и позже..да и потом, могут растить аспирантов..

  2. 29.11.2020, 17:03
    Гость: Альфа

    Редакция использовала расхожий термин, употребляемый широко в массах. Кратко но понятно.

  3. 29.11.2020, 16:45
    Гость: Шило

    Ну что сказать, когда человек умер: царство небесное! Там разберутся в грехах. Родственникам соболезнование.

  4. 29.11.2020, 15:28
    Гость: НХ

    Очень жаль. Большой учёный, боровшийся с мракобесами во власти и в науке. Светлая ему память и соболезнования родным и близким.

  5. 29.11.2020, 14:58
    Гость: Чукча

    Болтун с партбилетом компартии, а не доктор медицинских наук.
    Есть второе определение таким деятелям, но...материться не хочется.

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