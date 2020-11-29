Умер бывший глава РАН Владимир Фортов
В воскресенье утром в возрасте 74 лет ушел из жизни бывший глава Российской академии наук Владимир Фортов. Он болел коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАН.
"Владимир Евгеньевич болел, у него была коронавирусная инфекция. И, к несчастью, в 4.40 утра сегодня его не стало", - сказал собеседник агентства.
Владимир Фортов - советский и российский физик, академик Российской академии наук. Он возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жаль...сильный специалист..физика ядерного взрыва..
Институт высоких температур..
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Возраст такой, уже трудно выжить при наличии короны..
А мог бы работать и работать, умные учёные приносят пользу до 80 и позже..да и потом, могут растить аспирантов..
Редакция использовала расхожий термин, употребляемый широко в массах. Кратко но понятно.
Ну что сказать, когда человек умер: царство небесное! Там разберутся в грехах. Родственникам соболезнование.
Очень жаль. Большой учёный, боровшийся с мракобесами во власти и в науке. Светлая ему память и соболезнования родным и близким.
Болтун с партбилетом компартии, а не доктор медицинских наук.
Есть второе определение таким деятелям, но...материться не хочется.