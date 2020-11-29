Умер бывший глава РАН Владимир Фортов

11:59 29.11.2020

В воскресенье утром в возрасте 74 лет ушел из жизни бывший глава Российской академии наук Владимир Фортов. Он болел коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАН.

"Владимир Евгеньевич болел, у него была коронавирусная инфекция. И, к несчастью, в 4.40 утра сегодня его не стало", - сказал собеседник агентства.

Владимир Фортов - советский и российский физик, академик Российской академии наук. Он возглавлял РАН в 2013-2017 годах.