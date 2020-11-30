В Госдуму внесен законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников
Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты, которые запрещают гражданам других стран и обладателям вида на жительство в других странах занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.
Один из законопроектов вносит поправку в Трудовой кодекс. Поправка запрещает занимать в государственных органах или органах местного самоуправления должности, не являющиеся должностями государственной или муниципальной службы, следующим лицам: лицам без гражданства России; гражданам России, являющимся гражданами какой-либо другой страны; гражданам России, имеющим вид на жительство в другой стране.
Данный запрет распространяется на должности, требующих оформление допуска к государственной тайне. Если перевести сотрудника на другую, не подпадающую под действие новой нормы должность, невозможно, то он должен быть уволен.
Также поправки вносят изменения и в другие законы. В частности, запрещается брать людей с двойным гражданством или ВНЖ и без гражданства России на службу в органы госохраны, органы внутренних дел, Следственный комитет, Счетную палату и таможенные органы. Данным людям также запрещено занимать госдолжности или избираться депутатами в регионах России.
Законопроекты также уточняют нормы, по которым государственные и муниципальные служащие обязаны извещать руководство об утрате гражданства России или о приобретении гражданства другой страны или ВНЖ в ней.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Закон нужно было давно принимать. Начать нужно с администрации президента и Правительства. В России сложилась парадоксальная ситуация - на всех этажах власти засилие инородцев и конспирологических персонажей с непонятным гражданством, не относящиеся к коренным народам России. Это главная причина что все последние 30 лет страна не развивается, огромные финансы вывозятся за пределы страны.
путинизм задрал хвост трубой в погоне за дешевизной. А самого себя спросить где дочки и внуки отдыхают слабо уже старче?
Это закон о поднятие возраста выхода на пенсию приняли в течении нескольких месяцев, а этот примут когда рак на горе свиснет, да и что-то похожее уже есть, но не исполняют, в отличие от закона о пенсиях.
они совсем рядом: песков, медведев, пучков..., а дети за границей.
бывшего министра МЧС Пучкова живут в США.