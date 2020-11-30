В Госдуму внесен законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников

21:07 30.11.2020

Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты, которые запрещают гражданам других стран и обладателям вида на жительство в других странах занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

Один из законопроектов вносит поправку в Трудовой кодекс. Поправка запрещает занимать в государственных органах или органах местного самоуправления должности, не являющиеся должностями государственной или муниципальной службы, следующим лицам: лицам без гражданства России; гражданам России, являющимся гражданами какой-либо другой страны; гражданам России, имеющим вид на жительство в другой стране.

Данный запрет распространяется на должности, требующих оформление допуска к государственной тайне. Если перевести сотрудника на другую, не подпадающую под действие новой нормы должность, невозможно, то он должен быть уволен.

Также поправки вносят изменения и в другие законы. В частности, запрещается брать людей с двойным гражданством или ВНЖ и без гражданства России на службу в органы госохраны, органы внутренних дел, Следственный комитет, Счетную палату и таможенные органы. Данным людям также запрещено занимать госдолжности или избираться депутатами в регионах России.

Законопроекты также уточняют нормы, по которым государственные и муниципальные служащие обязаны извещать руководство об утрате гражданства России или о приобретении гражданства другой страны или ВНЖ в ней.