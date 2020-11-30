Матвиенко предложила передать семейную политику Минтруду
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила передать Министерству труда и соцзащиты все функции, связанные с семейной политиков, которые в настоящее время распределены между разными ведомствами.
Также она предложила переименовать ведомство в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, на федеральном уровне сейчас нет единого центра управления семейной политикой, и «у семи нянек дитя без глазу».
«На мой взгляд, никаких дополнительных структур, я в этом убеждена, плодить не нужно. Достаточно лишь грамотно перераспределить полномочия и определить одного ответственного профессионального исполнителя», - сказала Матвиенко.
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