Матвиенко предложила передать семейную политику Минтруду

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила передать Министерству труда и соцзащиты все функции, связанные с семейной политиков, которые в настоящее время распределены между разными ведомствами.

Также она предложила переименовать ведомство в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, на федеральном уровне сейчас нет единого центра управления семейной политикой, и «у семи нянек дитя без глазу».

«На мой взгляд, никаких дополнительных структур, я в этом убеждена, плодить не нужно. Достаточно лишь грамотно перераспределить полномочия и определить одного ответственного профессионального исполнителя», - сказала Матвиенко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2020, 16:53
    Гость: Не Тришкин кафтан подобает латать,

    А весь паханат из страны выметать!
    Всучают фуфло 30 лет "демократы":
    Чем больше "реформ", тем страшней результаты!

Все комментарии (4)
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