Матвиенко предложила передать семейную политику Минтруду

15:39 30.11.2020

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила передать Министерству труда и соцзащиты все функции, связанные с семейной политиков, которые в настоящее время распределены между разными ведомствами.

Также она предложила переименовать ведомство в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, на федеральном уровне сейчас нет единого центра управления семейной политикой, и «у семи нянек дитя без глазу».

«На мой взгляд, никаких дополнительных структур, я в этом убеждена, плодить не нужно. Достаточно лишь грамотно перераспределить полномочия и определить одного ответственного профессионального исполнителя», - сказала Матвиенко.