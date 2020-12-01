Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

11:45 1.12.2020

Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем, пишет РИА Новости со ссылкой на копию соответствующего письма на адреса губернаторов.

В своем письме Хамзаев отметил, что эту инициативу поддерживает более 85 процентов граждан. Он отметил, что данную инициативу его организация продвигает уже более шести лет.

"По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы составляет свыше 85 процентов от всех опрошенных граждан. 31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, вместе готовится к празднику, поздравлять близких и друзей", - говорится в письме.

Хамзаев напомнил, что в 2019 году данную инициативу поддержали более 15 регионов, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская, Магаданская области.

Напомним, что ранее Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года, будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.