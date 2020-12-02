Путин назначил нового главу компании «Роснано»

22:32 2.12.2020

Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано», которой с 2008 года руководит Анатолий Чубайс.

«Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — „Роснано“. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только России, но и всей мировой экономики», — цитирует Путина Znak.com.

Сергей Куликов в ответ заявил, что возглавить «Роснано» — это «мечта управленца». «Нам надо научиться превращать идеи в продукты, продажи — в контракты жизненного цикла, а экспериментальные производства — в промышленные», — сказал Куликов.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об оптимизации институтов развития РФ, которая существенно сократит их число. Так, функции восьми институтов передадут ВЭБ.РФ и федеральным органам исполнительной власти, а сами институты ликвидируют.

Под управление ВЭБ.РФ уйдут «Корпорация МСП» (занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства), «Эксар» (занимается страховой поддержкой экспорта), «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и «Роснано».