Путин назначил нового главу компании «Роснано»
Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано», которой с 2008 года руководит Анатолий Чубайс.
«Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — „Роснано“. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только России, но и всей мировой экономики», — цитирует Путина Znak.com.
Сергей Куликов в ответ заявил, что возглавить «Роснано» — это «мечта управленца». «Нам надо научиться превращать идеи в продукты, продажи — в контракты жизненного цикла, а экспериментальные производства — в промышленные», — сказал Куликов.
В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об оптимизации институтов развития РФ, которая существенно сократит их число. Так, функции восьми институтов передадут ВЭБ.РФ и федеральным органам исполнительной власти, а сами институты ликвидируют.
Под управление ВЭБ.РФ уйдут «Корпорация МСП» (занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства), «Эксар» (занимается страховой поддержкой экспорта), «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и «Роснано».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как говориться....
А кто ж такая то Чубайся то.....
Отнял все что было вот этими трудовыми руками - трудовыми мозялями наворованно....... Пришел и отняд что наворовад . а-яй яй
)))))))))))
чубайса наградят. Или посадят?
Очередное переставление кроватей в пубдоме.
С одной единственной целью - вывести Толика-Ржавого из-под удара за всё сделанное.
Назначить на его место "дурачка", чтобы потом на него всё свалить.
А "дурачок" радостный такой...