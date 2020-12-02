Путин назначил нового главу компании «Роснано»

Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано», которой с 2008 года руководит Анатолий Чубайс.

«Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — „Роснано“. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только России, но и всей мировой экономики», — цитирует Путина Znak.com.

Сергей Куликов в ответ заявил, что возглавить «Роснано» — это «мечта управленца». «Нам надо научиться превращать идеи в продукты, продажи — в контракты жизненного цикла, а экспериментальные производства — в промышленные», — сказал Куликов.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об оптимизации институтов развития РФ, которая существенно сократит их число. Так, функции восьми институтов передадут ВЭБ.РФ и федеральным органам исполнительной власти, а сами институты ликвидируют.

Под управление ВЭБ.РФ уйдут «Корпорация МСП» (занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства), «Эксар» (занимается страховой поддержкой экспорта), «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и «Роснано». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2020, 00:49
    Гость: World

    Как говориться....
    А кто ж такая то Чубайся то.....
    Отнял все что было вот этими трудовыми руками - трудовыми мозялями наворованно....... Пришел и отняд что наворовад . а-яй яй
    )))))))))))

  3. 02.12.2020, 22:49
    Гость: Ясно.

    Очередное переставление кроватей в пубдоме.
    С одной единственной целью - вывести Толика-Ржавого из-под удара за всё сделанное.
    Назначить на его место "дурачка", чтобы потом на него всё свалить.
    А "дурачок" радостный такой...

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