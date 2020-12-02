Россия презентует свою вакцину «Спутник V» в ООН
Постоянное представительство России при ООН совместно с Минздравом РФ проведут презентацию, на которой предоставят подробную информацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь Федор Стржижовский.
«В среду, 2 декабря, пройдет презентация российской вакцины "Спутник V". В мероприятии примут участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев», — цитирует его агентство.
Презентация пройдет сегодня в 17:30 по московскому времени на полях 31-й спецсессии ГА ООН.
В настоящее время в России зарегистрированы две готовые вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, вторую — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса в видеообращении в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова оказать всю необходимую квалифицированную помощь, в частности бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, очень наверно хорошая вакцина раз её сам Небензя рекламирует но я подожду нашу, американскую.
Вакцина от пфайзер стоит 35 долларов.
Кстати,в России эта вакцина производится не будет. И российские врачи массово отказываются ею прививаться...
Испытания вакцины в России уже закончились, готовы к использованию 2 млн доз вакцины, через несколько дней начинается массовая вакцинация людей в России - БЕСПЛАТНО!
Правительству РФ надо не в грудь вас бить, а снять кастрюли с ваших голов и прямо по голове ума вкладывать вам, чтобы не надеялись на опасные, дорогие и малоэффективные вакцины с Запада, а покупали дешевые и надежные русские вакцины!