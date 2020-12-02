Россия презентует свою вакцину «Спутник V» в ООН

10:47 2.12.2020

Постоянное представительство России при ООН совместно с Минздравом РФ проведут презентацию, на которой предоставят подробную информацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь Федор Стржижовский.

«В среду, 2 декабря, пройдет презентация российской вакцины "Спутник V". В мероприятии примут участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев», — цитирует его агентство.

Презентация пройдет сегодня в 17:30 по московскому времени на полях 31-й спецсессии ГА ООН.

В настоящее время в России зарегистрированы две готовые вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, вторую — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса в видеообращении в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова оказать всю необходимую квалифицированную помощь, в частности бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений.