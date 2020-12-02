Россия презентует свою вакцину «Спутник V» в ООН

© KM.RU, Кирилл Зыков

Постоянное представительство России при ООН совместно с Минздравом РФ проведут презентацию, на которой предоставят подробную информацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь Федор Стржижовский.

«В среду, 2 декабря, пройдет презентация российской вакцины "Спутник V". В мероприятии примут участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев», — цитирует его агентство.

Презентация пройдет сегодня в 17:30 по московскому времени на полях 31-й спецсессии ГА ООН.

В настоящее время в России зарегистрированы две готовые вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, вторую — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. 

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса в видеообращении в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова оказать всю необходимую квалифицированную помощь, в частности бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2020, 20:29
    Гость: фёдор

    Да, очень наверно хорошая вакцина раз её сам Небензя рекламирует но я подожду нашу, американскую.

  3. 02.12.2020, 19:58
    Гость: Нет

    Кстати,в России эта вакцина производится не будет. И российские врачи массово отказываются ею прививаться...

  4. 02.12.2020, 19:53
    Гость: Виктор

    Испытания вакцины в России уже закончились, готовы к использованию 2 млн доз вакцины, через несколько дней начинается массовая вакцинация людей в России - БЕСПЛАТНО!

  5. 02.12.2020, 18:44
    Гость: Виктор

    Правительству РФ надо не в грудь вас бить, а снять кастрюли с ваших голов и прямо по голове ума вкладывать вам, чтобы не надеялись на опасные, дорогие и малоэффективные вакцины с Запада, а покупали дешевые и надежные русские вакцины!

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