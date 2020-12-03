Власти Петербурга призвали туристов не приезжать в город на Новый год

Фото с сайта travel-picture.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в Петербург на Новый год и январские праздники. По его словам, это позволит избежать усугубления ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».

«Давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — приводит агентство слова чиновника.

По словам Елина, В Петербурге любят туристов, «но, извините, не в этом году». В связи с этим власти снижают туристическую привлекательность города. Как отметил вице-губернатор, одной из причин новых ограничений стал концерт рэпера Басты в Ледовом дворце. Дополнительных ограничений до Нового года власти города объявлять не намерены.

Как сообщила накануне пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, работа всех заведений общепита в городе будет остановлена в период с 30 декабря по 3 января включительно. Кроме того, в соответствии с указом в эти дни запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Также в новогоднюю ночь в Петербурге не будет функционировать метро.

По данным федерального оперштаба на 3 декабря, в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировано 3692 новых случая COVID-19, 2940 человек выздоровели, 69 скончались. Всего в Петербурге зарегистрировано 136 980 случаев коронавируса и 5668 летальных исходов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2020, 16:01
    Гость: скажите пожалуйста, а Вам именно

    зимой надо "по следам Маннергейма", и следы в Финляндию ведут...

  3. 03.12.2020, 15:40
    Гость: Гы-гы- мне до голубой звезды Беглов , в Питер не собираюсь

    +«но, извините, не в этом году». = даже вроде правильно, забота о людях..
    а с другой- как справедливо заметил
    Добрый селянин- ХАНА ЭКОНОМИКЕ.
    турбизнесу, перевозкам жд, авиа, ресторанам, кафе, гостиницам, продавцам сувениров и так далее.
    ЧТо-то мне подсказывает что ента ПАНДэМИЯ не заокнчится никогдаю
    Будут приходить новые сто пятнадцатые волны, более ужасные вирусы...понадобится ДРУГАЯ ВАКЦИНА, будут тыркать как от гриппа, ежегодно.

Все комментарии (7)
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