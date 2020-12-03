Власти Петербурга призвали туристов не приезжать в город на Новый год
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в Петербург на Новый год и январские праздники. По его словам, это позволит избежать усугубления ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
«Давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — приводит агентство слова чиновника.
По словам Елина, В Петербурге любят туристов, «но, извините, не в этом году». В связи с этим власти снижают туристическую привлекательность города. Как отметил вице-губернатор, одной из причин новых ограничений стал концерт рэпера Басты в Ледовом дворце. Дополнительных ограничений до Нового года власти города объявлять не намерены.
Как сообщила накануне пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, работа всех заведений общепита в городе будет остановлена в период с 30 декабря по 3 января включительно. Кроме того, в соответствии с указом в эти дни запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Также в новогоднюю ночь в Петербурге не будет функционировать метро.
По данным федерального оперштаба на 3 декабря, в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировано 3692 новых случая COVID-19, 2940 человек выздоровели, 69 скончались. Всего в Петербурге зарегистрировано 136 980 случаев коронавируса и 5668 летальных исходов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
зимой надо "по следам Маннергейма", и следы в Финляндию ведут...
да никто вроде и не собирался ?
+«но, извините, не в этом году». = даже вроде правильно, забота о людях..
а с другой- как справедливо заметил
Добрый селянин- ХАНА ЭКОНОМИКЕ.
турбизнесу, перевозкам жд, авиа, ресторанам, кафе, гостиницам, продавцам сувениров и так далее.
ЧТо-то мне подсказывает что ента ПАНДэМИЯ не заокнчится никогдаю
Будут приходить новые сто пятнадцатые волны, более ужасные вирусы...понадобится ДРУГАЯ ВАКЦИНА, будут тыркать как от гриппа, ежегодно.
Давно планировал для себя экскурсию "По следам Маннергейма".
Это - к одиннадцати туз...