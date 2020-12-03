Власти Петербурга призвали туристов не приезжать в город на Новый год

14:18 3.12.2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в Петербург на Новый год и январские праздники. По его словам, это позволит избежать усугубления ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».

«Давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — приводит агентство слова чиновника.

По словам Елина, В Петербурге любят туристов, «но, извините, не в этом году». В связи с этим власти снижают туристическую привлекательность города. Как отметил вице-губернатор, одной из причин новых ограничений стал концерт рэпера Басты в Ледовом дворце. Дополнительных ограничений до Нового года власти города объявлять не намерены.

Как сообщила накануне пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, работа всех заведений общепита в городе будет остановлена в период с 30 декабря по 3 января включительно. Кроме того, в соответствии с указом в эти дни запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Также в новогоднюю ночь в Петербурге не будет функционировать метро.

По данным федерального оперштаба на 3 декабря, в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировано 3692 новых случая COVID-19, 2940 человек выздоровели, 69 скончались. Всего в Петербурге зарегистрировано 136 980 случаев коронавируса и 5668 летальных исходов.