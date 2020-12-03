Траты россиян за рубежом упали более чем на 60%

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Туристы из России в текущем году потратили на отдых за границей 31 миллиард рублей. Это на 61% меньше, чем в 2019 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ВТБ.

По данным банка, число совершенных карточных транзакций сократилось на 57% — до 8 миллионов рублей. В ВТБ сообщили, что меньше всего сократились расходы в странах, открытых для россиян и не заставляющих туристов соблюдать изоляцию по приезде. Речь идет, в частности, о Мальдивах, Белоруссии, Египте и Турции.

«Расходы клиентов банка на Мальдивах снизились лишь на 20% год к году, Белоруссия недосчиталась 29% туристических расходов россиян, а Турция и Египет — 40%. Наиболее значительно — на 78% — держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября», — сообщили в ВТБ.

В то же время в Танзании расходы путешественников из РФ увеличились в 2020 году по сравнению с прошлым на 36%. Кроме того, этой осенью там был зафиксирован рост расходов более чем в два раза. Причиной этому стал тот факт, что Танзания одной из первой в условиях пандемии открыла въезд для россиян, отмечают аналитики.

Больше всего денег среди стран российские туристы в 2020 году потратили в Италии — 3,1 миллиарда рублей. Однако это на 73% меньше, чем в прошлом году. Второй по объему трат стала Турция, которая в 2019 году была на пятом месте. Далее в рейтинге идут Франция и Германия. Топ-5 замыкает Испания, где расходы российских туристов упали на 72% год к году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.12.2020, 15:43
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Редкий баран у нас бывал Турции, явно преобладали там шестерки едараские. Сегодня у них нет денег на поездки, оскудели, загнулись вконец бараны, лишив едарасов кормовой базы. А на кремль надежд никаких, он сам банкрот. Да и не собирался Кремль содержать едарасов, предоставив взамен возможность бесконтрольного грабежа баранов.

  3. 03.12.2020, 13:16
    Гость: Так вот почему

    Италии предрекают дефолт (km.ru/economics/2020/11/30/ekonomika-i-finansy/883326-po-miru-pokatilas-volna-gosudarstvennykh-defoltov)

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