Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с Украины

12:23 4.12.2020

Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, в ходе инцидента произошла перестрелка, один из нападавших убит, двое бежали.

Инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря. Пограничным нарядом была пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ.

"При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - добавляет ФСБ.