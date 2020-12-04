Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с Украины
Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, в ходе инцидента произошла перестрелка, один из нападавших убит, двое бежали.
Инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря. Пограничным нарядом была пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ.
"При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - добавляет ФСБ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хумери слов на ветер не бросают,обещали взять столицу орды, возмут. Первый блин как усегда комом...щеневмерли.
Вот сколько можно говорить на эту тему, ну, не убивают силовые структуры и спецслужбы. Оне нейтрализуют, останавливают и уничтожают. Но не убивают. Нет среди нас убийц. Есть люди, исполняющие Присягу и выполняющие приказ.
С российским паспортом, который и жителям Донбасса выдавали. можно спокойно перейти границу на пропускном пункте. Это только обезумевшие скакуны, а скорее всего под наркотой, способны лезть с оружием напролом. Жаль что только одного угомонили.
Луганская область частично принадлежит Украине и частично Новороссии.
Болеете?