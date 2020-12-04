Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с Украины

Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, в ходе инцидента произошла перестрелка, один из нападавших убит, двое бежали.

Инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря. Пограничным нарядом была пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ.

"При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - добавляет ФСБ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2020, 16:09
    Гость: вивод

    Хумери слов на ветер не бросают,обещали взять столицу орды, возмут. Первый блин как усегда комом...щеневмерли.

  2. 04.12.2020, 16:04
    Гость: Оттудова

    Вот сколько можно говорить на эту тему, ну, не убивают силовые структуры и спецслужбы. Оне нейтрализуют, останавливают и уничтожают. Но не убивают. Нет среди нас убийц. Есть люди, исполняющие Присягу и выполняющие приказ.

  3. 04.12.2020, 15:58
    Гость: Время Ч.

    С российским паспортом, который и жителям Донбасса выдавали. можно спокойно перейти границу на пропускном пункте. Это только обезумевшие скакуны, а скорее всего под наркотой, способны лезть с оружием напролом. Жаль что только одного угомонили.

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