Депутатам Госдумы с декабря разрешили заграничные поездки
Депутаты Государственной думы постепенно возвращаются к привычному режиму работы и начинают возобновлять заграничные поездки, заявил председатель парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что в конце декабря парламентарии планируют поездку в Южную Корею.
"Накопились темы для обсуждения в двустороннем формате в режиме комиссии", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, политики будут обсуждать экономическое сотрудничество и межпарламентское взаимодействие. Это будет первая поездка в другую страну после начала пандемии коронавируса. Однако возвращаться непосредственно к очной работе депутаты планируют постепенно.
"По общему мнению, мы постепенно возвращаемся в прежний формат. Это обнадёживает и, если хотите, вселяет надежду, что следующий год всё-таки в плане пандемии, он должен быть для нас переломным", — добавил он.
Кроме того, в 2020 году в Россию приедут председатель иранского парламента Багер Галибафа и спикер парламента Киргизии Талант Мамытов. В 2021 году политики хотят посетить Вьетнам, Сербию, Иран и Турцию, сообщает NEWS.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
приятного отдыха - уработались
А чем их не устраивает онлайн-формат встреч? Корейцы хотя бы в курсе, что к ним собриается ехать соскучавшаяся делегация русских чиновников?
Семьи навестить
понятно. Как же на Новый год без Сейшел и Мальдив?
Не по-пацански.