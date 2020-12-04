Депутатам Госдумы с декабря разрешили заграничные поездки

Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков

Депутаты Государственной думы постепенно возвращаются к привычному режиму работы и начинают возобновлять заграничные поездки, заявил председатель парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что в конце декабря парламентарии планируют поездку в Южную Корею.

"Накопились темы для обсуждения в двустороннем формате в режиме комиссии", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, политики будут обсуждать экономическое сотрудничество и межпарламентское взаимодействие. Это будет первая поездка в другую страну после начала пандемии коронавируса. Однако возвращаться непосредственно к очной работе депутаты планируют постепенно.

"По общему мнению, мы постепенно возвращаемся в прежний формат. Это обнадёживает и, если хотите, вселяет надежду, что следующий год всё-таки в плане пандемии, он должен быть для нас переломным", — добавил он.

Кроме того, в 2020 году в Россию приедут председатель иранского парламента Багер Галибафа и спикер парламента Киргизии Талант Мамытов. В 2021 году политики хотят посетить Вьетнам, Сербию, Иран и Турцию, сообщает NEWS.ru.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.12.2020, 23:50
    Гость: Белая Русь

    А чем их не устраивает онлайн-формат встреч? Корейцы хотя бы в курсе, что к ним собриается ехать соскучавшаяся делегация русских чиновников?

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