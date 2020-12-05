Росгвардия рассекретила документы об участии войск НКВД в боях за Москву

10:14 5.12.2020

Росгвардия обнародовала архивные документы об участии войск НКВД в боях под Москвой в 1941 году.

"Рассекреченные архивные документы опубликованы Федеральной службой войск национальной гвардии к Дню воинской славы России", - сообщили в пресс-службе Росгвардии ТАСС. В ведомстве напомнили, что 5 декабря 1941 года под Москвой советские войска перешли в контрнаступление и отбросили гитлеровцев на сотни километров от столицы. В битве за Москву участвовали войска НКВД - четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда.

Документы свидетельствуют не только об участии войск НКВД в ожесточенных боях, но и о подвигах сотрудников наркомата, которые уничтожали танки и пехоту нацистов, защищали грузы на железной дороге, возводили шоссейные мосты, разминировали подходы к дорогам в местах предстоящего наступления, восстанавливали поврежденные линии связи и разрушенные железнодорожные линии для подвоза фронтовым частям продуктов, медикаментов и боеприпасов.

"9 и 10 октября на южных и юго-западных подступах к Мценску 34-й мотострелковый полк войск НКВД, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, несколько раз отражал его атаки и удерживал занимаемые рубежи", - говорится в документах.

С 12 по 13 октября 5-я и 6-я роты 2-го полка отдельной ордена Ленина мотострелковой дивизии особого назначения вели бой с гитлеровскими частями в районе деревни Ищеино. "Группкомсорг 1-го взвода 5-й роты Илья Николенко бросился на вражеский танк и поджег его бутылками с горючей смесью. При этом сам товарищ Николенко пал смертью храбрых", - указывается в документах.

24 ноября пулеметная рота оперативного батальона под интенсивным артиллерийским огнем девять часов сдерживала наступление нацистов по Ленинградскому шоссе у деревень Есипово и Пешки. "Особо отличился в бою лейтенант Вербовой, который, получив контузию и ожог лица, продолжал спокойно и уверенно руководить огнем своего подразделения", - говорилось в донесении штаба. 3 декабря войска НКВД выбили из сел Бурцево и Юшково подразделения 478-го и 258-го пехотных полков нацистов, которые были обращены в бегство, оставив на поле боя до 80 убитых, восемь подбитых танков, 10 орудий, большое количество снарядов. "В результате этой операции была ликвидирована создавшаяся угроза тылам и коммуникациям 33-й армии", - приводится выдержка из спецдонесения.

В ведомстве также рассказали, что в ночь с 1 на 2 декабря гитлеровские самолеты произвели бомбардировку советских воинских эшелонов, находившихся на железнодорожной станции в Воскресенске. "В это время на станции были сосредоточены 24 эшелона, около 2 тыс. вагонов, груженных снарядами, вооружением и снаряжением, а также заводским оборудованием, с которым следовали рабочие, служащие и их семьи. В результате бомбардировки начался большой пожар. На станции началась паника, меры по ликвидации пожара служащие железной дороги не принимали. Прибывший по тревоге батальон 189-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности немедленно приступил к ликвидации пожара", - говорится в донесении командира 12-й дивизии войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности начальнику войск НКВД СССР.

"В результате упорной и отважной работы бойцов и комсостава пожар был ликвидирован, от огня спасено свыше 200 вагонов с боеприпасами, горючим и заводским оборудованием. Весь личный состав батальона действовал решительно и мужественно", - отмечается в документе.