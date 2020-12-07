Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»

23:19 7.12.2020

На аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали Ил-80 ВзПУ (воздушный пункт управления ВС России), который также называют «самолетом судного дня»

О последствиях, к которым может привести инцидент, рассказывает военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Еще в пятницу, 4 декабря, начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева», куда для плановых работ прилетел «самолет судного дня» Ил-80 ВзПУ, обратился в полицию, сообщив, что при осмотре рано утром воздушного судна были обнаружены следы вскрытия грузового люка.

Позже специалисты подсчитали ущерб от визита воров. По сообщениям РЕН ТВ, из воздушного пункта управления были украдены 39 блоков различного связного оборудования и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Что именно было украдено, не называется, однако есть основания полагать, что могло быть похищено связное оборудование — радиопередающие и радиоприемные устройства, аппаратура засекречивания речевой информации, шифровальные устройства.

«Инженер по эксплуатации воздушного судна рассказал, что на ТАНТК производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. Последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы», — рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

На поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников. Кроме того, в отсеках найдены отпечатки следов обуви воров.

Пока что подробностей инцидента поступало мало, потому можно лишь разрабатывать гипотезы и строить предположения, почему это происшествие стало возможным.

Много вопросов возникает к тому, как была организована охрана столь важного объекта — воздушного пункта управления Вооруженными силами России. И была ли она организована в принципе, если воры с такой легкостью проникли внутрь «самолета судного дня».

При этом, как пишут «Открытые медиа», ТАНТК в 2020 году на охрану аэропорта «Таганрог-Южный» потратил 24 млн руб.

Есть некоторые основания предполагать, что в краже аппаратуры с Ил-80 на аэродроме «Таганрог-Южный» могли участвовать и сотрудники предприятия — или была соответствующая «наводка» специалистов, или в преступлении непосредственно участвовали работники завода), поскольку без их помощи и консультаций это вряд ли стало бы возможным. Человеку со стороны трудно и проникнуть в самолет, и практически невозможно знать — что конкретно надо похитить, и что в самолете представляет собой наибольшую ценность.

Скорее всего, в таганрогской краже приняли участие так называемые «металлисты». То есть хищение блоков, панелей и плат с воздушного пункта управления было осуществлено с целью их последующего демонтажа и выплавки драгоценных металлов, которые в большом количестве задействуются при изготовлении подобной аппаратуры. Иными словами, схема в этом случае выглядит примерно так: «украсть — разобрать — выплавить — продать — получить деньги».

По прямому предназначению использовать похищенную радиоаппаратуру с борта Ил-80 в гражданской сфере невозможно. Разве что в качестве каких-либо запасных частей, да и то вряд ли — на борту ВзПу применяются весьма специфические комплектующие.

Однако наибольшей проблемой здесь может стать другое: создан прецедент утечки секретных и совершенно секретных сведений.

Как ранее писала «Газета.Ru», самолетами «судного дня» или «конца света» по аналогии с американской концепцией doomsday planes, называют транспортные средства, предназначенные для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства на случай начала ядерной войны (такими целями их наделяют, собственно, в США), если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

С борта воздушного пункта управления в кризисных ситуациях президент России — Верховный главнокомандующий — отдает важнейшие указания по руководству страной и Вооруженными силами. И у преступников, совершивших кражу на аэродроме «Таганрог-Южный», гипотетически может появиться возможность узнать, как это происходит технически. И хорошо, если эти воры — банальные «металлисты», в ином случае могут появиться утечки важнейшей информации об особенностях передачи с борта ВзПУ указаний особой важности.

В этой связи достаточно сказать, что с борта воздушного пункта управления глава государства может принять решение об ответном (ответно-встречном) массированном ракетно-ядерном ударе, дать сигнал на разрешение применения ядерного оружия и передать кодовую комбинацию на разблокировку ядерных боевых частей.

Поэтому происшествие на аэродроме «Таганрог-Южный» выходит далеко за пределы банальной кражи.

Ил-80 (Ил-86ВзПУ) — воздушный командный пункт управления (ВзПУ), разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина (сегодня это ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина») на базе пассажирского самолета Ил-86.

В свою очередь, Ил-86 — советский четырехдвигательный самолет для авиалиний средней протяженности. Это первый и самый массовый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Он серийно производился в 1980-1997 годах на Воронежском авиационном заводе. Всего было изготовлено 106 самолетов (102 Ил-86 для «Аэрофлота» и четыре Ил-80 ВзПУ для Минобороны СССР). От обычных Ил-86 внешне ВзПУ отличает отсутствие иллюминаторов, наличие системы дозаправки в воздухе и дополнительный аппаратный отсек («горб») в носовой части фюзеляжа.

По данным открытых источников, самолет Ил-80 предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления Вооруженными силами страны в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

ВзПУ Ил-80 оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения и источниками электропитания. В состав экипажа входят операторы систем и офицеры боевого управления. Детальная информация по этому самолету представляет собой государственную тайну.

Всего было изготовлено четыре самолета Ил-80 (регистрационные номера воздушных судов СССР-86146, СССР-86147, СССР-86148, СССР-86149). Все они находятся в составе 8-й авиационной дивизии особого назначения (пункт постоянной дислокации — аэродром Чкаловский).