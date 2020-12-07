В Кремле признали успешной программу импортозамещения продуктов
Утверждая национальную программу замещения импорта, Кремль не ставил перед собой задачу полностью остановить импорт продуктов питания. Об этом 7 декабря заявили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как отметил официальный представитель Кремля, власти в целом положительно оценивают итоги программы, так как в ее задачи входило обеспечить собственными силами основные потребности россиян.
«Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло», — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что ни в России, ни в других странах нет «стопроцентного импортозамещения», включая все нюансы пищевой промышленности. Однако в замещении импорта главной продукции, в том числе мяса, «очевидно, что очень большие успехи достигнуты», подчеркнул Песков.
Ранее СМИ опубликовали результаты исследования национального рейтингового агентства (НРА). Согласно этому исследованию, за восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения стране так и не удалось достичь плановых показателей. В частности, худшие показатели демонстрирует импорт овощей. Ожидалось, что их ввоз сократится на 70,3%, но вышло только на 27%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем России встраиваться в Европу, в которой почти не осталось реальной промышленности, которая навсегда отстала от России в Цифровых, ядерных, термоядерных, квантовых, лазерных, графеновых, генетических, военных, 3Д технологиях, в создании Искусственного Интеллекта , развития Интернета и мобильной связи?!? У России сейчас четвертая промышленность мира, Россия динамично развивается по всем направления. 1.Китай, 2.США, 3.Индия, 4.Россия, 5.Япония, 6 Индонезия, 7. Бразилия, 8.Германия.... 12.Иран, 13.Британия, 14.Франция. В 2026 году Индия обойдет США. Рекомендую всем иммигрантам и жителям бывших республик почаще заглядывать на сайты сделаноунас.ру и Время - вперед, чтобы иметь реальные представления о современном мире!
Ну да, отрицательный рост, успешное замедление падения и прочие успехи и прорывы.
В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).
Это стебается кто-то?
И не стоило бы отвечать Пескову на измышления всяких внешних и внутренних врагов России! Скачите, скачите, тролли-иммигранты и тролли с Украины! Но Россия сейчас на 1 месте в мире по экспорту пшеницы, Россия кормит сама себя и ещё экспортирует свинину, курятину, индюшатину, сахар, сыр, растительное масло, гречку, картофель. Рыбой наши рыбаки на 142% закрывают потребности страны. Один за другим строятся овощные тепличные комплексы, хватает своих овощей. Огромная работа проведена в стране всего-то за 6 лет, когда отказались от дрянных европейских продуктов, напичканных химией и ГМО!
Кто-то ожидал другого от нашей усатой псаки?