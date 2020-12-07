В Кремле признали успешной программу импортозамещения продуктов

15:28 7.12.2020

Утверждая национальную программу замещения импорта, Кремль не ставил перед собой задачу полностью остановить импорт продуктов питания. Об этом 7 декабря заявили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, власти в целом положительно оценивают итоги программы, так как в ее задачи входило обеспечить собственными силами основные потребности россиян.

«Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что ни в России, ни в других странах нет «стопроцентного импортозамещения», включая все нюансы пищевой промышленности. Однако в замещении импорта главной продукции, в том числе мяса, «очевидно, что очень большие успехи достигнуты», подчеркнул Песков.

Ранее СМИ опубликовали результаты исследования национального рейтингового агентства (НРА). Согласно этому исследованию, за восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения стране так и не удалось достичь плановых показателей. В частности, худшие показатели демонстрирует импорт овощей. Ожидалось, что их ввоз сократится на 70,3%, но вышло только на 27%.